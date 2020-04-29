Распоряжение Ратаса в связи с введением ограничений на свободное передвижение на островах

Принято 27.04.2020 No 69

Исходя из особого положения, введенного распоряжением Правительства Республики No 76 от 12 марта 2020 года ”Об объявлении особого положения на административной территории Эстонской Республики” руководитель особого положения принимает решение: 1. Дополнить распоряжение премьер-министра No 30 от 14 марта 2020 года, которым премьер-министр, как руководитель особого положения, ввел ограничения на свободное передвижение на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и острова Мания, пунктами 22−24 следующим образом:

”22. С 28 апреля 2020 года разрешить выдачу лицам, постоянно или временно проживающим или находящимся на территории волостей и острова, указанных в пункте 1 распоряжения, одноразовых разрешений на проезд с территории волости или острова на материк или с материка обратно на территорию волости или острова следующим образом: 1) волости Сааремаа — 25 разрешений в каждый календарный день,

2) волости Муху — 5, острову Мания — 5 разрешений в каждый календарный день,

3) волости Хийумаа — 20 разрешений в каждый календарный день,

4) волости Кихну, волости Рухну и волости Вормси — каждой по 10 разрешений в каждый календарный день.

”23. Одноразовые разрешения не выдаются лицам, постоянно или временно проживающим или находящимся на островах, которым был диагностирован вирус, вызывающий заболевание COVID-19, а также лицам, проживающим с ними или постоянно находящимся в том же месте жительства.

”24. Списки указанных в пункте 22 лиц составляет единица местного самоуправления, которая передает данные Департаменту полиции и пограничной охраны для принятия решения и предоставления возможности передвижения на основании одноразового разрешения”.

2 Указанная мера действует до изменения настоящего распоряжения и степень ее целесообразности оценивается не реже, чем каждые две недели.

3. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.