28.12.2020, 11:30

Распоряжение правительства: в Харьюмаа и Ида-Вирумаа вводятся ограничения на свободу передвижения

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EST 138
Viimane lend Londonist 21.12.2020
Foto: Andres Putting

Правительство опубликовало на русском языке новую редакцию мер и ограничений, необходимых для предотвращения распространения заболевания COVID-19. С 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года (включительно) в Харьюском и Ида-Вируском уездах вводятся ограничения на свободу передвижения.

1) лицам запрещается находиться и передвигаться в помещениях в месте оказания развлекательных услуг, в музеях и выставочных учреждениях. На открытом воздухе следует обеспечить в группе не более 10 клиентов и исключить контакт с другими группами. Ограничение не распространяется собственника места оказания услуг или его представителя, работников, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места;

2) в месте оказания гостиничных услуг лица могут находиться только для использования возможности ночевки. Ограничение не распространяется собственника места оказания услуг или его представителя, работников или лиц, работающих в том же здании, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места;

3) лицам запрещается находиться и передвигаться в помещениях спортивных клубов и других спортивных сооружений, саун, спа, бассейнов, водных центров. Ограничение не распространяется на собственника места оказания услуг или его представителя, работников, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места, на профессиональную спортивную

деятельность, осуществляемую в системе соревнований спортивной федерации, в том числе на членов и кандидатов взрослых и юношеских сборных Эстонии, а также на игроков лиги мастеров в командных видах спорта, на деятельность, связанную с военной обороной и внутренней безопасностью государства, а также на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для оказания услуг социально-трудовой реабилитации;

4) лицам запрещено находиться и перемещаться в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания, за исключением покупки еды на вынос или оказания курьерских и транспортных услуг. Ограничение не распространяется собственника места оказания услуг или его представителя, работников, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места. Ограничение не распространяется на торговые точки на борту воздушных судов, используемых для международной перевозки пассажиров, а также на зону ограниченного доступа международного аэропорта и зону пассажирского терминала международного порта после проверки на борту;

5) запрещены проводимые в помещениях публичные собрания, публичные мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы со стационарным сидячим местом или без стационарного сидячего места;

6) публичные мероприятия и публичные собрания на открытом воздухе разрешены, если обеспечено не более 10 участников в группе и исключен контакт с другими группами;

7) общественные богослужения и другие общественные религиозные службы могут проводиться на условиях, указанных в пункте 16* (распоряжение правительства от 28.12);

8) осуществление молодежной работы, досуговой деятельности, внешкольного образования, повышения квалификации и дополнительного обучения, связанного с трудовой деятельностью, в помещениях запрещено. Осуществление молодежной работы, досуговой деятельности, внешкольного образования, повышения квалификации и дополнительного обучения, связанного с трудовой деятельностью, на открытом воздухе разрешены, если обеспечено не более 10 участников в группе и исключен контакт с другими группами. Ограничение не распространяется на деятельность, связанную с военной обороной и внутренней безопасностью государства, а также на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья.

9) занятия спортом и тренировки в закрытых общественных помещениях запрещены. Занятия спортом и тренировки на открытом воздухе разрешены, если обеспечено не более 10 участников в группе и исключен контакт с другими группами. Ограничение не распространяется на профессиональную спортивную деятельность, осуществляемую в системе соревнований спортивной федерации, в том числе на членов и кандидатов взрослых и юношеских сборных Эстонии, а также на игроков лиги мастеров в командных видах спорта, на деятельность, связанную с военной обороной и внутренней безопасностью государства, а также на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровь, в том числе для оказания услуг социально-трудовой реабилитации [RT III, 23.12.2020, 1 — в силе с 28.12.2020]

* Распоряжение правительства в полном объеме от 28.12 находится ЗДЕСЬ, и от 24.12 — ЗДЕСЬ. Внесенные изменения выделены желтым.

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