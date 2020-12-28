Распоряжение правительства: в Харьюмаа и Ида-Вирумаа вводятся ограничения на свободу передвижения

1) лицам запрещается находиться и передвигаться в помещениях в месте оказания развлекательных услуг, в музеях и выставочных учреждениях. На открытом воздухе следует обеспечить в группе не более 10 клиентов и исключить контакт с другими группами. Ограничение не распространяется собственника места оказания услуг или его представителя, работников, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места;

2) в месте оказания гостиничных услуг лица могут находиться только для использования возможности ночевки. Ограничение не распространяется собственника места оказания услуг или его представителя, работников или лиц, работающих в том же здании, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места;

3) лицам запрещается находиться и передвигаться в помещениях спортивных клубов и других спортивных сооружений, саун, спа, бассейнов, водных центров. Ограничение не распространяется на собственника места оказания услуг или его представителя, работников, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места, на профессиональную спортивную

деятельность, осуществляемую в системе соревнований спортивной федерации, в том числе на членов и кандидатов взрослых и юношеских сборных Эстонии, а также на игроков лиги мастеров в командных видах спорта, на деятельность, связанную с военной обороной и внутренней безопасностью государства, а также на деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для оказания услуг социально-трудовой реабилитации;

4) лицам запрещено находиться и перемещаться в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания, за исключением покупки еды на вынос или оказания курьерских и транспортных услуг. Ограничение не распространяется собственника места оказания услуг или его представителя, работников, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места. Ограничение не распространяется на торговые точки на борту воздушных судов, используемых для международной перевозки пассажиров, а также на зону ограниченного доступа международного аэропорта и зону пассажирского терминала международного порта после проверки на борту;