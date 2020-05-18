РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Об ограничениях на свободное передвижение и проведение публичных мероприятий

Правительство Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 мая 2020 г. № 172

Необходимые для предотвращения распространения болезни COVID-19 ограничения на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и публичных мероприятий

На основании ч. 6 ст. 28 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними», а также учитывая положения п. 2 и 3 ч. 5 и ч. 8 т 9 той же статьи, ввести следующие ограничения:

1. Передвижение в общественных местах:

1) в общественных местах можно находиться и передвигаться группами не более двух человек, за исключением находящихся или передвигающихся вместе семей или если это невозможно обеспечить вследствие характера работы или деятельности;

2) во внутренних помещениях (за исключением жилья лиц) и в общественных местах следует соблюдать дистанцию не менее двух метров, за исключением находящихся или передвигающихся вместе семей или если это невозможно обеспечить вследствие характера работы или деятельности.

2. В торговом зале, в том числе в клиентском зале поставщика услуг или предприятия общественного питания (далее вместе торговый зал), а также в местах общего пользования торговых центров можно передвигаться, если выполнены следующие условия:

1) обеспечены требования, установленные пунктом 1, и владелец проверяет их выполнение;

2) владелец обеспечил наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе.

3. До 1 июля 2020 года с 22:00 часов до закрытия клиенты имеют право находиться в предприятиях общественного питания для приобретения блюд на вынос или для оказания курьерских или транспортных услуг. После 1 июля 2020 года предприятия общественного питания работают без ограничений.

4. Для клиентов вводится полное ограничение на свободное передвижение (запрет на посещение) в ночных клубах, казино и залах игровых автоматов, а также в кальянных и клубах для взрослых.

5. Действует полное ограничение на свободное передвижение пассажиров при посадке на судно Таллинн–Стокгольм–Таллинн с целью совершения увеселительной поездки.