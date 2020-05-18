РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Об ограничениях на свободное передвижение и проведение публичных мероприятий

13. Проведение открытых богослужений и других открытых религиозных обрядов разрешено, если соблюдаются введенные пунктом 1 ограничения и обеспечено наличие дезинфицирующих средств.
14. В основных школах, гимназиях, профессиональных и высших учебных заведениях, за исключением организации научно-исследовательской деятельности в университетах и научных учреждениях, а также при организации деятельности учреждений, осуществляющих повышение квалификации, кружков по интересам и внешкольного образования и открытых центров молодежи, выполняются следующие требования: 1) обеспечивается выполнение требований, установленных в пункте 1; 2) в группе не более десяти человек, за исключением экзаменов; 3) при проведении экзаменов, обеспечивается распределение сдающих экзамен учеников в экзаменационном помещении; 4) передвижение групп учеников в здании учебного заведения и на используемой для учебной деятельности территории не должно быть кучным; 5) предметы общего пользования в здании и на используемой для учебной деятельности территории дезинфицируются после использования.
15. В учреждениях, осуществляющих повышение квалификации, где проводится обучение водителей механических транспортных средств, обучение водителей автомобилей и обучение водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, за исключением случаев, если обучение вождению механических транспортных средств, вождению автомобилей, вождению при перевозке опасных грузов и вождению оперативных транспортных средств проводится для военнослужащего оборонительных войск или если обучение вождению оперативных транспортных средств проводится для чиновников полиции, сотрудников спасательных служб, помощников полицейского и добровольцев-спасателей, проведение обучения проводится следующим образом:
1) в автомашине находятся только учитель и ученик;
2) должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств в учебном автомобиле;
3) обучение проводится дистанционно, на симуляторе, с использованием средств, позволяющих соблюдать дистанцию;
4) после каждого занятия организатор обучения организует очищение тех поверхностей, которых касался ученик.
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