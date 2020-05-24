РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Об ограничениях на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и мероприятий

На основании ч. 6 ст. 28 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе
с ними», а также учитывая положения п. 2 и 3 ч. 5 и ч. 8 и 9 той же статьи, ввести
следующие ограничения:
1. Передвижение в общественных местах:
1) в общественных местах можно находиться и передвигаться группами не более двух
человек, за исключением находящихся или передвигающихся вместе семей или если
вследствие характера работы или деятельности это невозможно обеспечить;[RT III,
22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]
2) во внутренних помещениях (за исключением жилья лиц) и в общественных местах
следует соблюдать дистанцию не менее двух метров, за исключением находящихся или
передвигающихся вместе семей или если вследствие характера работы или деятельности
это невозможно обеспечить.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]
2. В торговом зале, в том числе в клиентском зале поставщика услуг или предприятия
общественного питания (далее вместе торговый зал), а также в местах общего
пользования торговых центров можно передвигаться, если выполнены следующие
условия:
1) обеспечены требования, установленные пунктом 1, и владелец проверяет их
выполнение;
2) владелец обеспечил наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для
сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе.
3. До 31 мая 2020 года с 22:00 часов до закрытия клиенты имеют право находиться в
предприятиях общественного питания для приобретения блюд на вынос или для оказания
курьерских или транспортных услуг. С 1 июня 2020 года предприятия общественного
питания работают без ограничений.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]
4. Для клиентов вводится полное ограничение на свободное передвижение (запрет на
посещение) в ночных клубах, кальянных и клубах для взрослых.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 01.06.2020]
4 (1) С 1 июня 2020 года клиенты имеют право находиться в казино и залах игровых
автоматов, если выполнены следующие условия:
1) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований, указанных в пункте 1;
2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места
оказания услуги, но не более 50 человек;
3) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в
соответствии с инструкциями Департамента здоровья.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]
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