РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Об ограничениях на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и мероприятий

На основании ч. 6 ст. 28 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе

с ними», а также учитывая положения п. 2 и 3 ч. 5 и ч. 8 и 9 той же статьи, ввести

следующие ограничения:

1. Передвижение в общественных местах:

1) в общественных местах можно находиться и передвигаться группами не более двух

человек, за исключением находящихся или передвигающихся вместе семей или если

вследствие характера работы или деятельности это невозможно обеспечить;[RT III,

22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]

2) во внутренних помещениях (за исключением жилья лиц) и в общественных местах

следует соблюдать дистанцию не менее двух метров, за исключением находящихся или

передвигающихся вместе семей или если вследствие характера работы или деятельности

это невозможно обеспечить.

[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]

2. В торговом зале, в том числе в клиентском зале поставщика услуг или предприятия

общественного питания (далее вместе торговый зал), а также в местах общего

пользования торговых центров можно передвигаться, если выполнены следующие

условия:

1) обеспечены требования, установленные пунктом 1, и владелец проверяет их

выполнение;

2) владелец обеспечил наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для

сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе.

3. До 31 мая 2020 года с 22:00 часов до закрытия клиенты имеют право находиться в

предприятиях общественного питания для приобретения блюд на вынос или для оказания

курьерских или транспортных услуг. С 1 июня 2020 года предприятия общественного

питания работают без ограничений.

[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]

4. Для клиентов вводится полное ограничение на свободное передвижение (запрет на

посещение) в ночных клубах, кальянных и клубах для взрослых.

[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 01.06.2020]

4 (1) С 1 июня 2020 года клиенты имеют право находиться в казино и залах игровых

автоматов, если выполнены следующие условия:

1) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований, указанных в пункте 1;

2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места

оказания услуги, но не более 50 человек;

3) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в

соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]