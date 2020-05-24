24.05.2020, 09:08

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Об ограничениях на свободное передвижение, а также на проведение публичных собраний и мероприятий

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Järjekord PPA Tammsaare teeninduskeskuse ukse taga
Järjekord PPA Tammsaare teeninduskeskuse ukse tagaFoto: Tiit Blaat

Необходимые для предотвращения распространения
болезни COVID-19 ограничения на свободное
передвижение, а также на проведение публичных собраний
и публичных мероприятий.

На основании ч. 6 ст. 28 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе
с ними», а также учитывая положения п. 2 и 3 ч. 5 и ч. 8 и 9 той же статьи, ввести
следующие ограничения:

1. Передвижение в общественных местах:

1) в общественных местах можно находиться и передвигаться группами не более двух
человек, за исключением находящихся или передвигающихся вместе семей или если
вследствие характера работы или деятельности это невозможно обеспечить;[RT III,
22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]
2) во внутренних помещениях (за исключением жилья лиц) и в общественных местах
следует соблюдать дистанцию не менее двух метров, за исключением находящихся или
передвигающихся вместе семей или если вследствие характера работы или деятельности
это невозможно обеспечить.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]

2. В торговом зале, в том числе в клиентском зале поставщика услуг или предприятия
общественного питания (далее вместе торговый зал), а также в местах общего
пользования торговых центров можно передвигаться, если выполнены следующие
условия:
1) обеспечены требования, установленные пунктом 1, и владелец проверяет их
выполнение;
2) владелец обеспечил наличие в торговом зале дезинфицирующих средств для
сотрудников и клиентов как минимум на входе и выходе.

3. До 31 мая 2020 года с 22:00 часов до закрытия клиенты имеют право находиться в
предприятиях общественного питания для приобретения блюд на вынос или для оказания
курьерских или транспортных услуг. С 1 июня 2020 года предприятия общественного
питания работают без ограничений.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]

4. Для клиентов вводится полное ограничение на свободное передвижение (запрет на
посещение) в ночных клубах, кальянных и клубах для взрослых.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 01.06.2020]

4 (1) С 1 июня 2020 года клиенты имеют право находиться в казино и залах игровых
автоматов, если выполнены следующие условия:
1) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований, указанных в пункте 1;
2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места
оказания услуги, но не более 50 человек;
3) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в
соответствии с инструкциями Департамента здоровья.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]

5. Действует полное ограничение на свободное передвижение пассажиров при посадке на
судно Таллинн–Стокгольм–Таллинн с целью совершения увеселительной поездки.

6. Публичные собрания разрешены, только при выполнении следующих условий:
1) ) организатор собрания обеспечивает выполнение требований, указанных в подпункте
2 пункта 1;
2) организатор собрания обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость
внутреннего помещения и количество участников до 10 человек, с 1 июня 2020 года – не
более чем 50-процентную заполняемость и количество участников до 50 человек, а с 1
июля 2020 года – не более чем 50-процентную заполняемость и количество участников до
500 человек;
3) организатор собрания обеспечивает количество участников, находящихся на открытом
воздухе, не более 100 человек, а с 1 июля 2020 года – количество участников не более
1000 человек.

7. До 31 мая 2020 года действует ограничение на свободу передвижения для клиентов
(запрет на посещение) бань, спа, бассейнов, водных центров и купален, предназначенных
для общественного пользования. На занятия спортом или тренировки в указанных местах
распространяются требования, установленные в пунктах 19−23.

8. С 1 июня 2020 года клиенты могут пользоваться предназначенными для общественного
пользования банями, спа, бассейнами, водными центрами и купальнями, если выполнены
следующие условия:
1) поставщик услуг обеспечивает выполнение указанного в пункте 1 требования или
обеспечивает рассредоточение людей;
2) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места
оказания услуги;
3) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в
соответствии с инструкциями Департамента здоровья.
На занятия спортом или тренировки в указанных местах распространяются требования,
установленные в пунктах 19−23.

9. До 31 мая 2020 года действует ограничение на свободу передвижения (запрет на
посещение) клиентов в местах оказания развлекательных услуг, в том числе в боулингах и
бильярдных залах, за исключением проведения тренировок, а также в детских игровые
комнатах.

10. С 1 июня 2020 года клиенты имеют право находиться в местах оказания
развлекательных услуг, в том числе в боулингах и бильярдных залах, а также в детских
игровые комнатах, если выполнены следующие условия:
1) поставщик услуг обеспечивает не более чем 50-процентную заполняемость места
оказания услуги; ;
2) поставщик услуг обеспечивает наличие дезинфицирующих средств;
3) поставщик услуг обеспечивает выполнение требований по дезинфицированию в
соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

11. До 31 мая 2020 г разрешены публичные мероприятия, если за мероприятием следят из
автомобиля и если выполнены следующие условия:
1) организатор мероприятия обеспечивает выполнение установленных в пункте 1
ограничений на свободу передвижения вне автомашины;
2) организатор мероприятия обеспечивает, чтобы во время мероприятия зрители не
покидали автомашины без неизбежной необходимости;
3) организатор мероприятия обеспечивает при организации парковки автомобилей
достаточное расстояние между ними;
4) при необходимости организатор мероприятия обеспечивает наличие
дезинфицирующих средств.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]

11(1) С 1 июня 2020 года разрешены публичные мероприятия, если выполнены следующие
условия:
1) организатор мероприятия обеспечивает выполнение установленных в пункте 1
требований;
2) организатор мероприятия обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-
процентную заполняемость и количество участников до 50 человек;
3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников на открытом воздухе до
100 человек.;
4) на занятия спортом или тренировки, а также на спортивные мероприятия и
мероприятия, связанные с движением, распространяются требования, установленные в
пунктах 21−23.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]

12. С 1 июля 2020 года разрешены публичные мероприятия, если выполнены следующие
условия:
1) организатор мероприятия обеспечивает выполнение установленных в пункте 1
требований;
2) организатор мероприятия обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-
процентную заполняемость и количество участников до 500 человек;
3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников на открытом воздухе до
1000 человек.;
4) на занятия спортом или тренировки, а также на спортивные мероприятия и
мероприятия, связанные с движением, распространяются требования, установленные в
пунктах 21−23.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]

13. Проведение открытых богослужений и других открытых религиозных обрядов
разрешено, если соблюдаются введенные пунктом 1 ограничения и обеспечено наличие
дезинфицирующих средств.

14. В основных школах, гимназиях, профессиональных и высших учебных заведениях, за
исключением организации научно-исследовательской деятельности в университетах и
научных учреждениях, а также при организации деятельности учреждений,
осуществляющих повышение квалификации, кружков по интересам и внешкольного
образования и открытых центров молодежи, выполняются следующие требования:
1) обеспечивается выполнение требований, установленных в пункте 1;
2) в группе не более десяти человек, за исключением экзаменов;
3) при проведении экзаменов, обеспечивается распределение сдающих экзамен учеников
в экзаменационном помещении;
4) передвижение групп учеников в здании учебного заведения и на используемой для
учебной деятельности территории не должно быть кучным;
5) предметы общего пользования в здании и на используемой для учебной деятельности
территории дезинфицируются после использования.

15. В учреждениях, осуществляющих повышение квалификации, где проводится обучение
водителей механических транспортных средств, обучение водителей автомобилей и
обучение водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, за исключением случаев,
если обучение вождению механических транспортных средств, вождению автомобилей,
вождению при перевозке опасных грузов и вождению оперативных транспортных средств
проводится для военнослужащего оборонительных войск или если обучение вождению
оперативных транспортных средств проводится для чиновника полиции, сотрудника
спасательных служб, помощника полицейского и добровольца-спасателя, проведение
обучения проводится следующим образом:
1) в автомашине находятся только учитель и ученик;
2) должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств в учебном автомобиле;
3) [недействительно - RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]
4) после каждого занятия организатор обучения организует очищение тех поверхностей,
которых касался ученик.

16. С 1 июня 2020 года осуществление досуговой деятельности и предоставление услуг
образования по интересам, за исключением проведения деятельности, указанной в пунктах
19−23, происходит следующим образом:
1) обеспечивается выполнение требований, установленных в пункте 1;
2) организатор обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-процентную
заполняемость;
3) организатор обеспечивает количество участников на открытом воздухе до 100 человек.

17. До 11 июня 2020 года приостановлена деятельность молодежных лагерей и
ученических отрядов для их участников.

18. С 12 июня 2020 года деятельность молодежных лагерей и ученических отрядов
осуществляется следующим образом:
1) обеспечивается выполнение требований, установленных в пункте 1;
2) не более 300 участников в молодежном лагере и ученическом отряде;
3) до 20 человек в одной группе;
4) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств.

19. До 31 мая 2020 года на открытом воздухе разрешено заниматься спортом, проводить
тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, если
обеспечивается соблюдение требований, установленных в пункте 1, и если в группе не
более десяти участников, а организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих
средств. Ограничение не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта,
если выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении
соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную
Эстонии и лиги чемпионов.

20. С 1 июня 2020 года на открытом воздухе заниматься разрешено спортом, проводить
тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с движением, если
обеспечивается соблюдение требований, установленных в пункте 1, и если в группе не
более 100 участников, а организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств.
Ограничение не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если
выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении
соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную
Эстонии и лиги чемпионов.

21. До 30 июня 2020 года разрешено проводить спортивные соревнования перед массовой
аудиторией только на открытом воздухе, если организатор обеспечивает соблюдение
следующих условий:
1) в спортивном соревновании участвует не более 100 человек;
2) организатор мероприятия обеспечивает наличие дезинфицирующих средств.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]

21(1). С 1 июля 2020 года разрешены спортивные соревнования, если их организатор
обеспечивает выполнение следующих условий:
1) организатор мероприятия обеспечивает выполнение установленных в пункте 1
требований;
2) организатор мероприятия обеспечивает во внутренних помещениях не более чем 50-
процентную заполняемость и количество участников до 500 человек;
3) организатор мероприятия обеспечивает количество участников на открытом воздухе до
1000 человек.
[RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 21.05.2020]

22. До 31 мая 2020 года запрещено во внутренних помещениях в тренировочных группах
заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные мероприятия и мероприятия,
связанные с движением, за исключением случаев, если организатор обеспечивает
соблюдение требований, установленных в пункте 1, заполняемость до 50%, количество
участников в группе не более десяти и наличие дезинфицирующих средств. Требование
группы и заполняемости не распространяется на спортивные команды в любых видах
спорта, если выполняются требования, вытекающие из международного положения о
проведении соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую
сборную Эстонии и лиги чемпионов.

23. С 1 июня 2020 года запрещено заниматься спортом, проводить тренировки, спортивные
мероприятия и мероприятия, связанные с движением, за исключением случаев, если
организатор обеспечивает соблюдение требований, установленных в пункте 1,
заполняемость до 50% и наличие дезинфицирующих средств. Требование группы и
заполняемости не распространяется на спортивные команды в любых видах спорта, если
выполняются требования, вытекающие из международного положения о проведении
соревнований по виду спорта, а также на тренировки кандидатов во взрослую сборную
Эстонии и лиги чемпионов.

24. Посещение музеев и прочих выставочных учреждений разрешено, если выполнены
следующие условия:
1) поставщик услуги обеспечивает выполнение требования, установленного в пункте 1;
2) [недействительно - RT III, 22.05.2020, 3 - вступление в силу 01.06.2020]
3) поставщик услуг обеспечил наличие дезинфицирующих средств;
4) поставщик услуг обеспечил в открытых для посетителей помещениях влажную чистку
часто касаемых поверхностей каждые 2−4 часа;
5) интерактивные экспонаты закрыты или поставщик услуг обеспечил их влажную чистку
после каждого использования или поставщик услуг сделал доступными для посетителей
одноразовые перчатки и обеспечил безопасное обращение с ними после использования;
6) поставщик услуг при возможности заменяет бесплатные информационные материалы
на физических носителях на информационные материалы на цифровых носителях;
7) не организуется творческая работа и мастер-классы, на которых используются общие
средства труда, или обеспечивается их дезинфекция после каждого пользователя.

25. В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона «О предупреждении инфекционных
заболеваний и борьбе с ними» надзор за выполнением установленных в распоряжении
требований осуществляет Департамент здоровья. Департамент здоровья имеет право
привлечь к надзору Департамент полиции и пограничной охраны, соблюдая при этом
требования и порядок оказания помощи, установленного в Законе "Об административном
сотрудничестве".

26. Ограничения и меры, установленные распоряжением, остаются в силе до указанного в
распоряжении срока, до изменения распоряжения или признания его недействительным, а
их необходимость оценивается не реже, чем каждые две недели.

27. Распоряжение подлежит публикации владельцами средств массовой информации, на
сайте Правительства Республики и в государственном вестнике Riigi Teataja.

28. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года.

При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании п. 2 ст. 2
Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» болезнь COVID19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, отвечает признакам нового опасного
инфекционного заболевания, поскольку отсутствует эффективное лечение вызванного
вирусом заболевания и распространение заболевания может превысить мощности
больниц, а также поскольку требования, меры и ограничения, вводимые распоряжением,
повлекут за собой существенное общественное и экономическое влияние. В настоящее
время риск распространения вируса очень высок, поэтому для его снижения является
соразмерным ограничение на свободное передвижение лиц в указанных местах для
защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса с
целью предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь
COVID-19.

Распоряжением вводятся неизбежно необходимые требования, меры и ограничения по
предотвращению распространения вируса для защиты жизни и здоровья людей, а также
доминирующего общественного интереса, в то числе для обеспечения непрерывности
деятельности государства. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к
распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства
Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения
инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения,
указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. Максимальный размер
административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью
которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных
распоряжением, а также предотвращение распространения вируса, может выписываться
повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке,
предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня,
когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может
быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном
в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента
оглашения распоряжения.

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