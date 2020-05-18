РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | О введении карантина для инфицированных и проживающих с ними лиц

Правительство Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 мая 2020 г. № 170

Ввод карантина для лиц с диагнозом коронавирусная инфекция СOVID-19,

вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, а также для проживающих с ними лиц или лиц, постоянно пребывающих в том же месте жительства

На основании ч. 3 ст. 27 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними”, а также учитывая положения п. 1 и 2 ч. 1 и ч. 6 той же статьи, ввести требования по пребыванию лиц на карантине с целью предупреждения и пресечения распространения за пределы очага заболевания коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19:

1. Лицам с диагнозом коронавирусная инфекция СOVID-19 запрещено с момента диагностирования до выздоровления покидать свое место жительства или место постоянного пребывания. Под местом жительства и местом постоянного пребывания подразумевается также место предоставления услуг убежища и приюта. Решение о выздоровлении лица принимает врач.

2. Введенное пунктом 1 ограничение не действует, если лица получили распоряжение работника здравоохранения или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц.

3. Лицам, проживающим вместе с указанными в пункте 1 лицами или постоянно находящимися в том же месте пребывания, запрещено покидать место жительства или пребывания, за исключением случаев, когда у них отсутствуют симптомы вируса, вызывающего заболевание COVID-19, и имеются следующие обстоятельства:

1) если они являются медицинскими работниками или лицами, выполняющими общественное задание, с целью исполнения своих трудовых обязанностей, если лица внимательно следят за состоянием своего здоровья и выполняют введенные Правительством Республики и Департаментом здоровья меры по предотвращению возможного распространения инфекционного заболевания;

2) если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно, и если выполняют все меры по предотвращению возможного распространения инфекционного заболевания;

3) если в месте жительства и месте пребывания исключен любой контакт с лицом, которому был поставлен диагноз коронавирусная инфекция СOVID-19;