РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | О временном ограничении на пересечение государственной границы
Публикуем принятое правительством распоряжение, касающееся пересечения госграницы Эстонии.
Публикуем принятое правительством распоряжение, касающееся пересечения госграницы Эстонии.
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правиетельства ЭР
16 мая 2020 г. № 169
Временное ограничение на пересечение государственной̆ границы для предупреждения новой вспышки коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, при пересечении границы.
На основании п. 1 и 2 ст. 17 Закона о государственной границе:
1. В связи с пандемическим распространением мире коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, обнаружением распространения вируса внутри Эстонии, а также для предотвращения нового массового заражения вирусом временно ограничить пересечение внешней границы с целью въезда в Эстонию и пересечение внутренней границы в случае временного восстановления пограничного контроля на ней.
2. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено лицам, имеющим гражданство Эстонии, вид на жительство или право на проживание в Эстонии или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место жительства в Эстонии.
3. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и являющимся сотрудниками находящихся в Эстонии иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, или членам их семей, а также иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества.
4. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с транспортировкой товаров и сырья, в том числе с погрузкой товаров или сырья.
5. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и оказывающим услуги здравоохранения или иные услуги, необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации.
6. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с международными грузовыми и пассажирскими перевозками, в том числе членам экипажа судна или команды, обслуживающих международное транспортное средство, а также лицу, занимающемуся ремонтными, гарантийными работами или техобслуживанием транспортного средства. 7. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и обслуживающим туристические группы и непосредственно связанным с оказанием услуги пассажирских перевозок.
8. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни, цель прибытия которых в Эстонию
связана с обеспечением беспрерывности жизненно важной услуги.
9. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, которые не имеют симптомов болезни и прибытие которых в Эстониюсвязано с работами по техобслуживанию, ремонту, гарантийному обслуживаниюоборудования действующей в Эстонии компании или работами в сфере информационныхи телекоммуникационных технологий, если это необходимо для обеспечениядеятельности предприятия.
10. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам для незамедлительного пересечения территории Эстонии и дальнейшего
следования в страну своего проживания при условии, что у них отсутствуют симптомы
болезни.
11. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено лицам,
не имеющим симптомов болезни и имеющим гражданство Латвийской Республики или
Литовской Республики, вид на жительство или право на проживание в Латвийской
Республике или Литовской Республике или лицам, имеющим согласно Регистру
народонаселения постоянное место жительства в Латвийской Республике или Литовской
Республике.
12. Помимо установленного в пунктах 2–11, пересекать государственную границу с
целью въезда из Финской Республики в Эстонскую Республику разрешено лицам,
имеющим гражданство Финской Республики, вид на жительство или право на
проживание в Финской Республике или лицам, имеющим согласно Регистру
народонаселения постоянное место жительства в Финской Республике, у которых
отсутствуют симптомы болезни, если:
1) целью въезда лица в Эстонию является работа или выполнение прочих договорных
обязательств;
2) лицо обучается в зарегистрированном в Эстонии учебном заведении;
3) лицо въезжает в Эстонию по неотложным семейным причинам, прежде всего, это
встреча с ближайшими родственниками, похороны, свадьба и случаи болезни.
13. В виде исключения Департамент полиции и пограничной охраны может разрешить
пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию иностранцам:
1) не имеющим симптомов болезни, если их родственники по нисходящей и
восходящей линии или супруг(супруга) являются гражданами Эстонии, имеют вид на
жительство или право на проживание в Эстонии;
2) не имеющим симптомов болезни и въезд которым был разрешен на основании
обоснованного особого ходатайства.
14. Для предотвращения массового распространения внутри Эстонии коронавируса
SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, ввести карантин на 14 календарных дней
для лиц, которым на границе Эстонской Республики был разрешен въезд в Эстонию. В
течение 14 календарных дней после въезда в Эстонию лица могут покидать место
жительства или место постоянного пребывания по распоряжению работника
здравоохранения или чиновника полиции либо в экстренном случае, если существует
угроза для жизни или здоровья лиц, а также для приобретения пищевых продуктов,
товаров первой необходимости и лекарств.
15. Ограничение, указанное в пункте 14, не распространяется на не имеющих признаков
болезни лиц в следующих случаях:
1) указанные в пунктах 2−12 лица, которые находились в иностранном государстве и
прибыли в Эстонию с целью, указанной в пунктах 3−10, а также лица, указанные в
подпункте 2 пункта 13;
2) указанные в пункте 2 лица, если Департамент полиции и пограничной охраны не
применил к ним при пересечении границы ограничение, указанное в пункте 14;
3) указанные в пунктах 11 и 12 лица.
16. Лица, в отношении которых с 4 мая 2020 года применяется запрет на покидание
назначенного места жительства или места постоянного пребывания, обязаны выполнять
соответствующее ограничение до истечения указанного срока.
17. Признать недействительным распоряжение Правительства Республики № 78 от 15
марта 2020 года «Временное ограничение на пересечение государственной границы по
причине распространения коронавируса, вызывающего болезнь СOVID-19».
18. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года.
При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2
Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними» болезнь
COVID-19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку
COVID-19 является заболеванием с высокой контагиозностью, быстро распространяется,
может протекать в тяжелой форме или иметь летальные последствия. Также отсутствует
или недоступно эффективное лечение заболевание и распространение заболевания может
превысить мощности больниц.
С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного
интереса распоряжением устанавливаются ограничения для предотвращения
распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.
Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая
будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.
Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке,
предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня,
когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение
может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке,
предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с
момента оглашения распоряжения.
Юри Ратас
Премьер-министр
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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