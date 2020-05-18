РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | О временном ограничении на пересечение государственной границы

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правиетельства ЭР

16 мая 2020 г. № 169

Временное ограничение на пересечение государственной̆ границы для предупреждения новой вспышки коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, при пересечении границы.

На основании п. 1 и 2 ст. 17 Закона о государственной границе:

1. В связи с пандемическим распространением мире коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, обнаружением распространения вируса внутри Эстонии, а также для предотвращения нового массового заражения вирусом временно ограничить пересечение внешней границы с целью въезда в Эстонию и пересечение внутренней границы в случае временного восстановления пограничного контроля на ней.

2. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено лицам, имеющим гражданство Эстонии, вид на жительство или право на проживание в Эстонии или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место жительства в Эстонии.

3. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и являющимся сотрудниками находящихся в Эстонии иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, или членам их семей, а также иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества.

4. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с транспортировкой товаров и сырья, в том числе с погрузкой товаров или сырья.

5. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и оказывающим услуги здравоохранения или иные услуги, необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации.

6. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с международными грузовыми и пассажирскими перевозками, в том числе членам экипажа судна или команды, обслуживающих международное транспортное средство, а также лицу, занимающемуся ремонтными, гарантийными работами или техобслуживанием транспортного средства. 7. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и обслуживающим туристические группы и непосредственно связанным с оказанием услуги пассажирских перевозок.