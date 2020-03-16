16.03.2020, 07:06

Распоряжение правительства о временном ограничении на пересечение государственной границы

 (2)
EST
PPA piirivalve Valgas
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Правительство ЭР выпустило распоряжение "Временное ограничение на пересечение государственной границы по причине распространения вызывающего болезнь СOVID-19 коронавируса". Ниже приводим его русскоязычный перевод в неизменном виде.

Оригинал распоряжения можно найти ЗДЕСЬ.

Распоряжение № 78 от 15 марта 2020 года


Временное ограничение на пересечение государственной границы по причине распространения вызывающего болезнь СOVID-19 коронавируса

На основании п. 1 ст. 17 Закона о государственной границе:

1. В связи с пандемическим распространением вызывающего болезнь COVID-19 коронавируса в мире и распространением его внутри Эстонии, а также с большой долей вероятности расширением зоны распространения вируса и с опасностью обусловленного этим обстоятельством массового заражения ввести временные ограничения на пересечение внешней границы для желающих въехать в Эстонию и внутренней границы с временным восстановлением пограничного контроля на внутренней границе.
2. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию гражданам Эстонии; лицам, имеющим вид на жительство или право на проживание в стране; лицам, имеющим, согласно Регистру народонаселения, постоянное место жительства в Эстонии.
3. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, не имеющим симптомов болезни и являющимся сотрудниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, или членам их семей, а также иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества.
4. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с транспортировкой товаров и промышленного сырья.
5. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, не имеющим симптомов болезни и оказывающим услуги здравоохранения и другие услуги, необходимые для разрешения экстремальной ситуации.
6. В отдельных случаях Департамент полиции и погранохраны может разрешить пересечение границы въезжающим в Эстонию иностранцам:
1) не имеющим симптомов болезни, если их родственники по нисходящей и восходящей линии или жена являются гражданами Эстонии, имеют вид на жительство или право на проживание в Эстонии;
2) не имеющим симптомов болезни, если их въезд в страну обоснован особым ходатайством.
7. Пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию иностранцам, которым необходимо в срочном порядке пересечь территорию Эстонии в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, при условии, что они не имеют симптомов болезни.
8. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности будет оцениваться не реже, чем каждые две недели.
9. Распоряжение вступает в силу 17 марта 2020 года.

Юри Ратас
Премьер-министр
Таймар Петеркоп
Государственный секретарь

Русские переводы публикуются правительством ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: