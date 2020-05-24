24.05.2020, 08:48

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | О временном ограничении на пересечение государственной границы и введение карантина при пересечении границы


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Foto: Ago Tammik

Временное ограничение на пересечение государственной
границы и введение карантина при пересечении границы
для предупреждения новой вспышки коронавируса SARSCoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.

На основании п. 1 и 2 ст. 17 Закона о государственной границе:

1. В связи с пандемическим распространением мире коронавируса SARS-CoV-2,
вызывающего болезнь COVID-19, обнаружением распространения вируса внутри Эстонии,
а также для предотвращения нового массового заражения вирусом временно ограничить
пересечение внешней границы с целью въезда в Эстонию и пересечение внутренней
границы в случае временного восстановления пограничного контроля на ней.

2. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено лицам,
имеющим гражданство Эстонии, вид на жительство или право на проживание в Эстонии
или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место жительства в
Эстонии.

3. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни и являющимся сотрудниками находящихся
в Эстонии иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, или
членам их семей, а также иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках
международного военного сотрудничества.

4. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с
транспортировкой товаров и сырья, в том числе с погрузкой товаров или сырья.

5. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни и оказывающим услуги здравоохранения
или иные услуги, необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации.

6. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с
международными грузовыми и пассажирскими перевозками, в том числе членам экипажа
судна или команды, обслуживающих международное транспортное средство, а также лицу,
занимающемуся ремонтными, гарантийными работами или техобслуживанием
транспортного средства.

7. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни и обслуживающим туристические группы и
непосредственно связанным с оказанием услуги пассажирских перевозок.

8. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни, цель прибытия которых в Эстонию связана
с обеспечением беспрерывности жизненно важной услуги.

9. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, которые не имеют симптомов болезни и прибытие которых в Эстонию
связано с работами по техобслуживанию, ремонту, гарантийному обслуживанию
оборудования действующей в Эстонии компании или работами в сфере информационных
и телекоммуникационных технологий, если это необходимо для обеспечения деятельности
предприятия.

10. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам для незамедлительного пересечения территории Эстонии и дальнейшего
следования в страну своего проживания при условии, что у них отсутствуют симптомы
болезни.

11. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено лицам,
не имеющим симптомов болезни и имеющим гражданство Латвийской Республики или
Литовской Республики, вид на жительство или право на проживание в Латвийской
Республике или Литовской Республике или лицам, имеющим согласно Регистру
народонаселения постоянное место жительства в Латвийской Республике или Литовской
Республике.

12. Помимо установленного в пунктах 2–11, пересекать государственную границу с целью
въезда из Финской Республики в Эстонскую Республику разрешено лицам, имеющим
гражданство Финской Республики, вид на жительство или право на проживание в Финской
Республике или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место
жительства в Финской Республике, у которых отсутствуют симптомы болезни, если:
1) целью въезда лица в Эстонию является работа или выполнение прочих договорных
обязательств;
2) лицо обучается в зарегистрированном в Эстонии учебном заведении;
3) лицо въезжает в Эстонию по неотложным семейным причинам, прежде всего, это
встреча с ближайшими родственниками, похороны, свадьба и случаи болезни.

13. В виде исключения Департамент полиции и пограничной охраны может разрешить
пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию иностранцам:
1) не имеющим симптомов болезни, если их родственники по нисходящей и восходящей
линии или супруг(супруга) являются гражданами Эстонии, имеют вид на жительство или
право на проживание в Эстонии;
2) не имеющим симптомов болезни и въезд которым был разрешен на основании
обоснованного особого ходатайства.

14. Для предотвращения массового распространения внутри Эстонии коронавируса SARSCoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, ввести карантин на 14 календарных дней для лиц, которым на границе Эстонской Республики был разрешен въезд в Эстонию. В течение 14
календарных дней после въезда в Эстонию лица могут покидать место жительства или
место постоянного пребывания по распоряжению работника здравоохранения или
чиновника полиции либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или
здоровья лиц, а также для приобретения пищевых продуктов, товаров первой
необходимости и лекарств.

15. Ограничение, указанное в пункте 14, не распространяется на не имеющих признаков
болезни лиц в следующих случаях:
1) указанные в пунктах 2−12 лица, которые находились в иностранном государстве и
прибыли в Эстонию с целью, указанной в пунктах 3−10, а также лица, указанные в
подпункте 2 пункта 13;
2) указанные в пункте 2 лица, если Департамент полиции и пограничной охраны не
применил к ним при пересечении границы ограничение, указанное в пункте 14;
3) указанные в пунктах 11 и 12 лица;
4) указанные в пункте 2 лица, которые прибыли непосредственно из Литовской
Республики и Латвийской Республики и непосредственно перед прибытием в Эстонскую
Республику находились на территории указанных государств и Эстонской Республики в
общей сложности не менее 14 дней непрерывно;
[RT III, 22.05.2020, 2 - вступление в силу 21.05.2020]
5) указанные в пункте 2 лица, которые прибыли непосредственно из Финской Республики
и целью их пребывания в Финляндии была работа или исполнение прочих договорных
обязательств, обучение в зарегистрированном в Финляндии учебном заведении или
неотложная семейная причина, прежде всего, это встреча с ближайшими родственниками,
похороны, свадьба и случаи болезни;
[RT III, 22.05.2020, 2 - вступление в силу 21.05.2020]
6) указанные в пункте 2 лица, которые прибыли непосредственно из Финской Республики
и которые непосредственно перед прибытием в Эстонскую Республику находились на
территории Финской Республики не менее 14 дней непрерывно.
[RT III, 22.05.2020, 2 - вступление в силу 21.05.2020]

16. Лица, в отношении которых с 4 мая 2020 года применяется запрет на покидание
назначенного места жительства или места постоянного пребывания, обязаны выполнять
соответствующее ограничение до истечения указанного срока.

17. [Исключено из настоящего текста]

18. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года.

При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2
Закона "О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними" болезнь COVID19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку COVID-19
является заболеванием с высокой контагиозностью, быстро распространяется, может
протекать в тяжелой форме или иметь летальные последствия. Также отсутствует или
недоступно эффективное лечение заболевание и распространение заболевания может
превысить мощности больниц.
С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного
интереса распоряжением устанавливаются ограничения для предотвращения
распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.
Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая
будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.
Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке,
предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня,
когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может
быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном
в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента
оглашения распоряжения.

Küsitlus #118543
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