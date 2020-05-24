РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | О временном ограничении на пересечение государственной границы и введение карантина при пересечении границы

На основании п. 1 и 2 ст. 17 Закона о государственной границе:

1. В связи с пандемическим распространением мире коронавируса SARS-CoV-2,

вызывающего болезнь COVID-19, обнаружением распространения вируса внутри Эстонии,

а также для предотвращения нового массового заражения вирусом временно ограничить

пересечение внешней границы с целью въезда в Эстонию и пересечение внутренней

границы в случае временного восстановления пограничного контроля на ней.

2. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено лицам,

имеющим гражданство Эстонии, вид на жительство или право на проживание в Эстонии

или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место жительства в

Эстонии.

3. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено

иностранцам, не имеющим симптомов болезни и являющимся сотрудниками находящихся

в Эстонии иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, или

членам их семей, а также иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках

международного военного сотрудничества.

4. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено

иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с

транспортировкой товаров и сырья, в том числе с погрузкой товаров или сырья.

5. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено

иностранцам, не имеющим симптомов болезни и оказывающим услуги здравоохранения

или иные услуги, необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации.

6. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено

иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с

международными грузовыми и пассажирскими перевозками, в том числе членам экипажа

судна или команды, обслуживающих международное транспортное средство, а также лицу,

занимающемуся ремонтными, гарантийными работами или техобслуживанием

транспортного средства.

7. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено

иностранцам, не имеющим симптомов болезни и обслуживающим туристические группы и

непосредственно связанным с оказанием услуги пассажирских перевозок.