РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | О временном ограничении на пересечение государственной границы и введение карантина при пересечении границы

На основании п. 1 и 2 ст. 17 Закона о государственной границе:
1. В связи с пандемическим распространением мире коронавируса SARS-CoV-2,
вызывающего болезнь COVID-19, обнаружением распространения вируса внутри Эстонии,
а также для предотвращения нового массового заражения вирусом временно ограничить
пересечение внешней границы с целью въезда в Эстонию и пересечение внутренней
границы в случае временного восстановления пограничного контроля на ней.
2. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено лицам,
имеющим гражданство Эстонии, вид на жительство или право на проживание в Эстонии
или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место жительства в
Эстонии.
3. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни и являющимся сотрудниками находящихся
в Эстонии иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, или
членам их семей, а также иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках
международного военного сотрудничества.
4. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с
транспортировкой товаров и сырья, в том числе с погрузкой товаров или сырья.
5. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни и оказывающим услуги здравоохранения
или иные услуги, необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации.
6. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с
международными грузовыми и пассажирскими перевозками, в том числе членам экипажа
судна или команды, обслуживающих международное транспортное средство, а также лицу,
занимающемуся ремонтными, гарантийными работами или техобслуживанием
транспортного средства.
7. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено
иностранцам, не имеющим симптомов болезни и обслуживающим туристические группы и
непосредственно связанным с оказанием услуги пассажирских перевозок.
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