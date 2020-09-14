Распоряжение правительства о временном ограничении на пересечение госграницы — новая редакция(4)
Временное ограничение на пересечение государственной границы для предупреждения новой вспышки коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.
Временное ограничение на пересечение государственной границы для предупреждения новой вспышки коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.
1. В связи с пандемическим распространением мире коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, обнаружением распространения вируса внутри Эстонии, а также для предотвращения нового массового заражения вирусом временно ограничить пересечение внешней границы с целью въезда в Эстонию и пересечение внутренней границы в случае временного восстановления пограничного контроля на ней.
2. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено лицам, имеющим гражданство Эстонии, вид на жительство или право на проживание в Эстонии или лицам, имеющим согласно Регистру народонаселения постоянное место жительства в Эстонии.
3. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и являющимся сотрудниками находящихся в Эстонии иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, или членам их семей, а также иностранцам, прибывающим в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества, или членам иностранных делегаций, прибывающим в Эстонию с рабочим визитом по приглашению государственного учреждения или учреждения органа местного самоуправления. [RT III, 28.08.2020, 1 — в силе с 28.08.2020]
4. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с транспортировкой товаров и сырья, в том числе с погрузкой товаров или сырья.
5. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и оказывающим услуги здравоохранения или иные услуги, необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации.
6. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и непосредственно связанным с международными грузовыми и пассажирскими перевозками, в том числе членам экипажа судна или команды, обслуживающих международное транспортное средство, а также лицу, занимающемуся ремонтными, гарантийными работами или техобслуживанием транспортного средства.
7. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни и обслуживающим туристические группы и непосредственно связанным с оказанием услуги пассажирских перевозок.
8. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, не имеющим симптомов болезни, цель прибытия которых в Эстонию связана с обеспечением беспрерывности жизненно важной услуги.
9. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам, которые не имеют симптомов болезни и прибытие которых в Эстонию связано с работами по техобслуживанию, ремонту, гарантийному обслуживанию оборудования действующей в Эстонии компании или работами в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, если это необходимо для обеспечения деятельности предприятия.
10. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено иностранцам для незамедлительного пересечения территории Эстонии и дальнейшего следования в страну своего проживания при условии, что у них отсутствуют симптомы болезни.
101. Пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию разрешено не имеющим симптомов болезни гражданам, жителям и лицам, имеющим долговременный вид на жительство Европейского Союза, Европейской экономической зоны, Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии или Княжества Андорра, Княжества Монако, Республики Сан-Марино и государства-города Ватикан (Святого Престола), а также членам их семей, не имеющим симптомов болезни. [RT III, 06.07.2020, 1 — в силе с 06.07.2020] 11. [Недействителен — RT III, 14.09.2020, 2 — в силе с 14.09.2020] 12. [Недействителен — RT III, 14.09.2020, 2 — в силе с 14.09.2020]
121. Пересекать государственную границу с целью въезда в Эстонскую Республику разрешено лицам, у которых отсутствуют симптомы болезни и которые прибывают в Эстонскую Республику из государства-члена Европейского союза или государств шенгенского соглашения, а также из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. [RT III, 28.05.2020, 1 — в силе с 01.06.2020]
122. Пересекать государственную границу с целью въезда в Эстонию разрешено лицам, у которых отсутствуют симптомы болезни и которые прибывают из не указанных в пунктах 101 и 121 государств, данные которых опубликованы на сайте Министерства иностранных дел, если эти лица в соответствии с действующим в данных государствах правом является жителями этих государств. [RT III, 06.07.2020, 1 — в силе с 06.07.2020]
123. Пересекать государственную границу с целью въезда в Эстонию разрешено лицам, у которых отсутствуют симптомы болезни и которые прибывают из не указанных в пункте 122 третьих государств с целью работы или учебы в зарегистрированном в Эстонии учебном заведении. [RT III, 06.07.2020, 1 — в силе с 06.07.2020]
124. Положение пункта 122 не применяется, если государство, в соответствии с правом которого лицо считается его жителем или находящимся там на законном основании, не допускает взаимного передвижения лиц с Эстонской Республикой. [RT III, 06.07.2020, 1 — в силе с 06.07.2020]
13. В виде исключения Департамент полиции и пограничной охраны может разрешить пересечение государственной границы с целью въезда в Эстонию иностранцам: 1) не имеющим симптомов болезни, если их родственники по нисходящей и восходящей линии или супруг(супруга) являются гражданами Эстонии, имеют вид на жительство или право на проживание в Эстонии; 2) не имеющим симптомов болезни и въезд которым был разрешен на основании обоснованного особого ходатайства. 14. [Недействителен — RT III, 12.06.2020, 2 — в силе с 12.06.2020] 15. [Недействителен — RT III, 12.06.2020, 2 — в силе с 12.06.2020] 151. [Недействителен — RT III, 12.06.2020, 2 — в силе с 12.06.2020] 16. [Недействителен — RT III, 12.06.2020, 2 — в силе с 12.06.2020]
17. [Исключено из настоящего текста]
171. Министерство иностранных дел публикует на своем сайте перечень государств, указанных в пунктах 122 и 123, а также информацию, указанную в пункте 124. [RT III, 06.07.2020, 1 — в силе с 06.07.2020]
18. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года.
При издании распоряжения учитывалось обстоятельство, что на основании ч. 2 ст. 2 Закона "О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними" болезнь COVID-19 отвечает признакам нового опасного инфекционного заболевания, поскольку COVID-19 является заболеванием с высокой контагиозностью, быстро распространяется, может протекать в тяжелой форме или иметь летальные последствия. Также отсутствует или недоступно эффективное лечение заболевание и распространение заболевания может превысить мощности больниц.
С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного интереса распоряжением устанавливаются ограничения для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.
Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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