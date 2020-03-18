Распоряжение правительства о привлечении Кайтселийта к охране общественного порядка во время чрезвычайного положения

1. Привлечь до 150 действительных членов Кайтселийта и военнослужащих действительной службы, занимающих в Кайтселийте должность мирного времени с воинским званием (далее − член Кайтселийта) к предупреждению и пресечению незаконного пересечения государственной границы или временной контрольной линии, в том числе для исполнения распоряжения Правительства Эстонской Республики No 78 от марта 2020 г. ”Временное ограничение пересечения государственной границы из-за распространения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19”.

2. При исполнении указанной в пункте 1 задачи член Кайтселийта может применять непосредственное принуждение на основании и в порядке, установленном Законом об охране правопорядка.

3. Использовать для исполнения указанных в пункте 1 задач:

1) до 120 членов Кайтселийта на территории обслуживания Лыунаской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны;

2) до 10 членов Кайтселийта на территории обслуживания Ляэнеской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны;

3) до 10 членов Кайтселийта на территории обслуживания Пыхьяской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны;

4) до 10 членов Кайтселийта на территории обслуживания Восточной префектуры Департамента полиции и пограничной охраны.

4. В сутки до 150 членов Кайтселийта будут при исполнении указанных в пункте 1 задач подчинены соответственно префектам Лыунаской, Ляэнеской, Пыхьяской или Идаской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны.