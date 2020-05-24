РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | О приостановлении права розничной продажи алкогольных напитков по всей стране в период с 22:00 до 10:00 часов

На основании п. 1 ч. 1 ст. 36 Закона "Об алкоголе" и учитывая положения части 2 той же

статьи:

1. В интересах обеспечения общественного порядка приостановить по всей стране в

период с 22:00 до 10:00 часов право розничной продажи алкогольных напитков в т.ч. для

потребления на месте.

[RT III, 22.05.2020, 1 - вступление в силу 21.05.2020]

2. Ограничение, введенное пунктом 1, не применяется на борту международных

пассажирских водных и воздушных судов, а также не распространяется на торговые точки,

расположенные в охраняемых зонах ограниченного доступа международного аэропорта и

порта.

3. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение

незамедлительно.

4. В соответствии с ч. 4 ст. 49 Закона "Об алкоголе" государственный надзор за

выполнением требований, связанных с розничной продажей алкогольных напитков, а также

за соблюдением ограничений на распитие напитков на своей административной

территории осуществляет волостная или городская управа.

5. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года и действительно до 31 мая 2020 года.

[RT III, 22.05.2020, 1 - вступление в силу 21.05.2020]

С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного

интереса распоряжением устанавливаются ограничения для предотвращения

распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.

Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая

будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.

В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения

коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, применяются средства

административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране

правопорядка. В соответствии с ч. 4 ст. 23 Закона об охране правопорядка размер

административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью

которого является принуждение к соблюдению ограничений, введенных распоряжением, а

также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке,

предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня,

когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может

быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном

в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента

оглашения распоряжения.