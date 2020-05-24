РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА | О приостановлении права розничной продажи алкогольных напитков по всей стране в период с 22:00 до 10:00 часов

На основании п. 1 ч. 1 ст. 36 Закона "Об алкоголе" и учитывая положения части 2 той же
статьи:
1. В интересах обеспечения общественного порядка приостановить по всей стране в
период с 22:00 до 10:00 часов право розничной продажи алкогольных напитков в т.ч. для
потребления на месте.
[RT III, 22.05.2020, 1 - вступление в силу 21.05.2020]
2. Ограничение, введенное пунктом 1, не применяется на борту международных
пассажирских водных и воздушных судов, а также не распространяется на торговые точки,
расположенные в охраняемых зонах ограниченного доступа международного аэропорта и
порта.
3. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение
незамедлительно.
4. В соответствии с ч. 4 ст. 49 Закона "Об алкоголе" государственный надзор за
выполнением требований, связанных с розничной продажей алкогольных напитков, а также
за соблюдением ограничений на распитие напитков на своей административной
территории осуществляет волостная или городская управа.
5. Распоряжение вступает в силу 18 мая 2020 года и действительно до 31 мая 2020 года.
[RT III, 22.05.2020, 1 - вступление в силу 21.05.2020]
С целью защиты жизни и здоровья людей, а также доминирующего общественного
интереса распоряжением устанавливаются ограничения для предотвращения
распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.
Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая
будет опубликована на домашней странице Правительства Республики.
В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения
коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, применяются средства
административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране
правопорядка. В соответствии с ч. 4 ст. 23 Закона об охране правопорядка размер
административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью
которого является принуждение к соблюдению ограничений, введенных распоряжением, а
также предотвращение распространения вируса, может выписываться повторно.
Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке,
предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня,
когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может
быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном
в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента
оглашения распоряжения.
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