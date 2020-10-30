Распоряжение правительства номер 282 и 348 с последними поправками
Читайте поправки от правительства, связанные с распространением коронавируса в Эстонии.
Читайте поправки от правительства, связанные с распространением коронавируса в Эстонии.
Ввод карантина для лиц с диагнозом СOVID-19, вызванным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, а также для проживающих с ними лиц или лиц, постоянно пребывающих в том же месте жительства, или лиц, иным образом близко контактировавшим с лицами, которым у которых было диагностировано заболевание
На основании ч. 3 ст. 27 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними”, а также учитывая положения п. 1 и 2 ч. 1 и ч. 6 той же статьи, ввести требования по пребыванию лиц на карантине с целью предупреждения и пресечения распространения за пределы очага заболевания коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей болезнь COVID-19:
1. Лицам с диагнозом СOVID-19 запрещено с момента диагностирования до выздоровления покидать свое место жительства или место постоянного пребывания. Под местом жительства и местом постоянного пребывания подразумевается также место предоставления услуг убежища и приюта. Решение о выздоровлении лица принимает врач.
2. Введенное пунктом 1 ограничение не действует, если лица получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания, при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц.
3. Лицам, проживающим вместе с указанными в пункте 1 лицами, постоянно находящимися в том же месте пребывания, либо иным образом близко контактировавшим с лицами, указанными в пункте 1, запрещено покидать место жительства или место постоянного пребывания в течение 14 календарных дней с момента последнего близкого контакта, за исключением случаев, когда у них отсутствуют симптомы заболевания COVID-19, лицо внимательно следит за своим здоровьем, соблюдает меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для пресечения возможного распространения инфекционного заболевания, и применяет все возможные меры для пресечения распространения инфекционного заболевания, а также если имеются следующие обстоятельства:
[RT III, 29.10.2020, 3 — в силе с 30.10.2020]
1) если они получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания;
2) если они покидают место жительства или место постоянного пребывания при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц;
3) если они являются медицинскими работниками, которые по решению работодателя выполняют неотложные рабочие обязанности;
[RT III, 29.10.2020, 3 — в силе с 30.10.2020]
31) если они являются лицами, которые по решению работодателя и при консультировании Департамента здоровья выполняют неотложные рабочие обязанности и без которых было бы невозможно или в значительной степени затруднено выполнение задач государства или единиц местного самоуправления;
[RT III, 29.10.2020, 3 — в силе с 30.10.2020]
32) если лица, указанные в подпункте 31, обеспечивают непрерывность жизненно важных услуг, они могут выполнять неотложные рабочие обязанности только по решению работодателя и по письменному мотивированному предложению последнего, а также по согласованию с учреждением или единицей местного самоуправления, указанных в статье 36 Закона ”О чрезвычайной ситуации” и при консультировании Департамента здоровья;
[RT III, 29.10.2020, 3 — в силе с 30.10.2020]
4) если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно;
5) если в месте жительства и месте пребывания исключен любой их контакт с лицом, у которого был диагностирован СOVID-19;
6) если во время пребывания на улице они избегают какого-либо контакта с другими людьми.
31. Ограничение, указанное в пункте 3, не применяется к лицам, которые проживают с лицами, указанными в пункте 1, постоянно находятся с ними в том же месте пребывания или иным образом находились в близком контакте с лицами, указанными в пункте 1:
1) если они не ранее, чем на 10-й календарный день с момента последнего близкого контакта, выявленного Департаментом здоровья, сдали тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат этого теста был отрицательным;
2) если врач признал их незаразными;
3) если Департамент здоровья решил не применять ограничение.
[RT III, 29.10.2020, 3 — в силе с 30.10.2020]
4. Надзор за исполнением установленных распоряжением требований осуществляет Департамент здоровья, привлекая при необходимости Департамент полиции и пограничной охраны в порядке административного сотрудничества.
5. Распоряжение опубликовать в государственном вестнике Riigi Teataja и в средствах массовой информации.
6. Распоряжение вступает в силу 1 октября 2020 года и действительно до 31 декабря 2020 года.
Распоряжением устанавливаются направленные на защиту жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса требования по пребыванию на карантине, необходимые для пресечения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.
Распоряжение Правительства Республики № 257 от 16 июля 2020 года ”Ввод карантина для лиц с диагнозом коронавирусная инфекция СOVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, а также для проживающих с ними лиц или лиц, постоянно пребывающих в том же месте жительства, или лиц, иным образом близко контактировавшим с лицами, которым у которых было диагностировано заболевание” действительно с 16 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года. Настоящим распоряжением продлеваются действующие требования и снова вводятся те же ограничения с 1 октября 2020 года.
По сути, аналогичные требования были установлены во время действия особого положения с 26 марта 2020 года до отмены особого положения 17 мая 2020 года. После отмены особого положения Правительство Республики ввело с 18 мая 2020 года до 1 июля 2020 года карантин для лиц с диагнозом COVID-19 и их близких.
Согласно ч. 5 ст. 27 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними” карантин прекращается, когда предотвращено распространение инфекционного заболевания, выполнены требования по борьбе с инфекционным заболеванием и поражен очаг болезни. Поскольку вирус крайне вирулентен, ученый совет, консультирующий Правительство Республики, рекомендовал с целью предотвращения распространения инфекции ввести постоянно действующие карантинные требования для больного и его или ее близких контактов,. Таким образом, целью Правительства Республики было поддержание действительности карантинных требований.
Учитывая показатели инфицирования, скорость распространения заболевания, потенциально тяжелое течение болезни и тот факт, что вакцины против COVID-19 все еще находятся в стадии разработки и не существует эффективного лечения, специфичного для этого заболевания, необходимо продлить эти ограничения. По состоянию на 28 сентября 2020 года за сутки добавилось 67 положительных тестов. За последние 14 дней заболеваемость составила 42,89 человека на 100 000 жителей. В больнице на лечении находится 33 человека. По данным регистра народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция диагностирована у 34 человек . 13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Ида-Вирумаа, 13 — в Вырумаа, два — в Вильяндимаа и по одному новому случаю — на Сааремаа, в Ляэнемаа и Йыгевамаа. Двое из лиц, получивших положительный результат теста, не имеют места жительства, указанного в регистре народонаселения. Инфицированные люди есть во всех уездах. Если ограничения не будут введены, риск инфицирования может возрасти.
Согласно ст. 34 Конституции Эстонской Республики (далее — Конституция) каждый, кто пребывает в Эстонии на законных основаниях, имеет право на свободное передвижение и выбор места жительства. В установленных законом случаях и предусмотренном законом порядке право свободного передвижения может быть ограничено в целях защиты прав и свобод других людей, в интересах обороны государства, в случаях стихийных бедствий и катастроф, в целях пресечения распространения инфекционных заболеваний, для защиты природной среды, предупреждения безнадзорности несовершеннолетних или душевнобольных лиц, а также обеспечения производства по уголовному делу. На основании ч. 3 ст. 27 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними” Правительство Республики вводит своим постановлением карантин, если ввод карантина оказывает значительное влияние на общество или экономику. Целью карантина, вводимого распоряжением, является предупреждение и предотвращение дальнейшего распространения в Эстонии заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, после отмены особого положения.
COVID-19 соответствует характеристикам нового опасного инфекционного заболевания согласно п. 2 ст. 2 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними”, поскольку COVID-19 — это крайне вирулентное заболевание, которое распространяется быстро и широко, течение которого может быть тяжелым или опасным для жизни, на данный момент отсутствует эффективное лечение COVD-19, в в результате стремительного распространения заболевания может возникнуть ситуация, при которой количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, превысит мощность больниц. Карантин необходим, для защиты жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса, чтобы предупредить и предотвратить распространение вируса, вызывающего заболевание COVD-19.
Вводимый распоряжением карантин необходим, поскольку за последние два месяца распространение инфекции значительно увеличилось — если еще по состоянию на 27 июля 2020 года совокупная заболеваемость за последние 14 дней составляла 1,2 на 100 000 жителей, то по состоянию на 28 сентября 2020 года соответствующий показатель был 42,89. Изоляция пациента и его близких от других людей является эффективным методом для взятия очагов заражения под контроль и замедления распространения заболевания. Карантин действует до выздоровления человека с диагнозом COVID-19. Требование пребывания на карантине также распространяется на лиц, которые проживают вместе с лицами с диагностированным заболеванием и которые постоянно находятся в том же месте жительства или месте пребывания до тех пор, пока лицо, которому поставлен диагноз, не будет объявлено здоровым или не пройдет 14 дней с момента установления тесных контактом, если Департамент здоровья не примет иного решения. В то же время предусмотрены исключения, когда вы можете покинуть свое место жительства или место пребывания.
Карантин вводится для лиц, которым был поставлен диагноз COVID-19, а также для лиц, которые проживают вместе с ними и постоянно находятся в том же месте жительства или месте пребывания, либо для лиц, которые иным образом близко контактировали с больным. Требование карантина в их отношении оправдано, поскольку вирус быстро распространяется и может нанести серьезный ущерб здоровью, и без эффективного ввода ограничений даже малейшая вспышка может привести к широкому распространению болезни и нагрузке на систему здравоохранения. Исключения предусмотрены для находящихся на карантине лиц, у которых нет симптомов вируса, которым разрешено покинуть свой дом в обоснованных случаях. Например, близким контактам разрешается выходить на улицу или в магазин, если человек внимательно следит за своим здоровьем, соблюдает меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для предотвращения распространения возможного инфекционного заболевания, и принимает все возможные меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания. Таким образом, свобода передвижения не имеющих симптомов лиц не является чрезмерно ограниченной.
Введение карантина для инфицированных лиц и лиц, у которых подозревают наличие инфекции, обеспечивает здоровье лиц, находящихся в группе риска, в том числе страдающих хроническими заболеваниями, лиц с ослабленной иммунной системой и лиц старшего возраста. Согласно ст. 16 и 28 Конституции, государство должно обеспечивать защиту жизни и здоровья людей, но и сами люди играют важную роль — защищать здоровье своей семьи, более слабых групп людей на работе и в обществе, а также здоровья населения в целом.
Поскольку согласно ч. 3 ст. 27 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними” при введении карантина должен быть предусмотрен срок его действия и карантин не может быть введен на неопределенный срок, при издании распоряжения планируется, что распоряжение будет действовать до 31 декабря 2020 года.
В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии с ч. 4 ст. 23 Закона об охране правопорядка размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения инфекционного заболевания, может выписываться повторно.
Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в Правительство Республики в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.
С пояснительной запиской к распоряжению можно ознакомиться на сайте kriis.ee.
Юри Ратас
Премьер-министр
Таймар Петеркоп
Государственный секретарь
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