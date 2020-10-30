Распоряжение правительства номер 282 и 348 с последними поправками

Ввод карантина для лиц с диагнозом СOVID-19, вызванным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, а также для проживающих с ними лиц или лиц, постоянно пребывающих в том же месте жительства, или лиц, иным образом близко контактировавшим с лицами, которым у которых было диагностировано заболевание

На основании ч. 3 ст. 27 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними”, а также учитывая положения п. 1 и 2 ч. 1 и ч. 6 той же статьи, ввести требования по пребыванию лиц на карантине с целью предупреждения и пресечения распространения за пределы очага заболевания коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей болезнь COVID-19:

1. Лицам с диагнозом СOVID-19 запрещено с момента диагностирования до выздоровления покидать свое место жительства или место постоянного пребывания. Под местом жительства и местом постоянного пребывания подразумевается также место предоставления услуг убежища и приюта. Решение о выздоровлении лица принимает врач.

2. Введенное пунктом 1 ограничение не действует, если лица получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания, при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц.

3. Лицам, проживающим вместе с указанными в пункте 1 лицами, постоянно находящимися в том же месте пребывания, либо иным образом близко контактировавшим с лицами, указанными в пункте 1, запрещено покидать место жительства или место постоянного пребывания в течение 14 календарных дней с момента последнего близкого контакта, за исключением случаев, когда у них отсутствуют симптомы заболевания COVID-19, лицо внимательно следит за своим здоровьем, соблюдает меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для пресечения возможного распространения инфекционного заболевания, и применяет все возможные меры для пресечения распространения инфекционного заболевания, а также если имеются следующие обстоятельства: