Распоряжение Правительства Эстонской Республики No 77 от 13 марта 2020 года

Введение и применение чрезвычайных мер





В соответствии с введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики No 76 от 12 марта 2020 года ”Об объявлении чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики” чрезвычайным положением правительство постановляет:

1. На основании п. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение в учебных заведениях, приостановить регулярную учебную работу в учебных заведениях начиная с 16 марта 2020 года и перевести их на дистанционную форму обучения, в том числе:

1) во всех основных школах, гимназиях, профессиональных и высших учебных заведениях в незамедлительном порядке провести инфодни и снабдить всех учащихся необходимыми для проведения дистанционного обучения учебными материалами;

2) правительство или руководитель чрезвычайного положения устанавливает отдельные меры в отношении учебной работы учащихся с особыми потребностями;

3) режим и порядок работы детских садов и учреждений по уходу за детьми утверждается их руководителями;

4) приостановить деятельность кружков по интересам и внешкольное обучение (за исключением тех случаев, когда есть возможность дистанционного обучения), а также деятельность детских и молодежных центров и лагерей;

5) указанные в подпунктах 1-4 меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности будет оцениваться не реже, чем каждые две недели.

2. Ограничения, установленные в пункте 1, не распространяются на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность университетов и научных учреждений.