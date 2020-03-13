Распоряжение правительства ЭР об объявлении чрезвычайного положения
Публикуем распоряжение правительства ЭР номер 76 от 12 марта 2020 года об объявлении чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики.
Публикуем распоряжение правительства ЭР номер 76 от 12 марта 2020 года об объявлении чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики.
На основании п. 8 ст. 87 Конституции Эстонской Республики и ст. 13, ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 21 и ст. 23 Закона о чрезвычайных ситуациях:
1. Правительство Республики:
Объявление чрезвычайного положении на административной территории Эстонской Республики
На основании пункта 8 статьи 87 Конституции Эстонской Республики и статьи 13, части 1 статьи 19, части 1 статьи 21 и статьи 23 Закона о чрезвычайных ситуациях:
1. Правительство Республики:
1) объявляет чрезвычайное положение в связи с пандемическим распространением COVID-19, вызывающего коронавирус, выявлением распространения вируса внутри Эстонии и высокой вероятностью его дальнейшего распространения, а также вызванным этим риском массового заражения и необходимостью применить организацию управления, установленную в разделе 2 главы 4 Закона о чрезвычайных ситуациях и дать возможность в случае необходимости применить меры, установленные в этой же главе. Разрешить вызванную распространением вируса чрезвычайную ситуацию невозможно без внедрения структуры управления, установленной в Законе о чрезвычайных ситуациях;
2) определяет зоной действия чрезвычайного положения административную территорию ЭР;
3) главой чрезвычайного положения назначает премьер-министра.
2. Чрезвычайное положение действует до 1 мая 2020 года, если Правительство Республики не изменит это решение.
3. Владельцам средств массовой информации и телекоммуникационным предпринимателям следует опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.
4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
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