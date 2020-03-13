Распоряжение правительства ЭР об объявлении чрезвычайного положения

На основании п. 8 ст. 87 Конституции Эстонской Республики и ст. 13, ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 21 и ст. 23 Закона о чрезвычайных ситуациях:

1. Правительство Республики:

Объявление чрезвычайного положении на административной территории Эстонской Республики

На основании пункта 8 статьи 87 Конституции Эстонской Республики и статьи 13, части 1 статьи 19, части 1 статьи 21 и статьи 23 Закона о чрезвычайных ситуациях:

1. Правительство Республики:

1) объявляет чрезвычайное положение в связи с пандемическим распространением COVID-19, вызывающего коронавирус, выявлением распространения вируса внутри Эстонии и высокой вероятностью его дальнейшего распространения, а также вызванным этим риском массового заражения и необходимостью применить организацию управления, установленную в разделе 2 главы 4 Закона о чрезвычайных ситуациях и дать возможность в случае необходимости применить меры, установленные в этой же главе. Разрешить вызванную распространением вируса чрезвычайную ситуацию невозможно без внедрения структуры управления, установленной в Законе о чрезвычайных ситуациях;

2) определяет зоной действия чрезвычайного положения административную территорию ЭР;

3) главой чрезвычайного положения назначает премьер-министра.

2. Чрезвычайное положение действует до 1 мая 2020 года, если Правительство Республики не изменит это решение.

3. Владельцам средств массовой информации и телекоммуникационным предпринимателям следует опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.