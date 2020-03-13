Распоряжение правительства ЭР об объявлении чрезвычайного положения

Объявление чрезвычайного положении на административной территории Эстонской Республики

На основании пункта 8 статьи 87 Конституции Эстонской Республики и статьи 13, части 1 статьи 19, части 1 статьи 21 и статьи 23 Закона о чрезвычайных ситуациях:

1. Правительство Республики:

1) объявляет чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19, вызывающего коронавирус, выявлением распространения вируса внутри Эстонии и высокой вероятностью его дальнейшего распространения, а также исходящим их этого риском массового заражения и необходимостью применить организацию управления, установленную в разделе 2 главы 4 Закона о чрезвычайных ситуациях и дать возможность в случае необходимости применить меры, установленные в этой же главе. Разрешить вызванную распространением вируса чрезвычайную ситуацию невозможно без внедрения структуры управления, установленной в Законе о чрезвычайных ситуациях;

2) определяет зоной действия чрезвычайного положения административную территорию ЭР;

3) главой чрезвычайного положения назначает премьер-министра.

2. Чрезвычайное положение действует до 1 мая 2020 года, если Правительство Республики не изменит это решение.

3. Владельцам средств массовой информации и телекоммуникационным предпринимателям следует опубликовать данное распоряжение незамедлительно, в неизменном виде и бесплатно.

Юри Ратас

премьер-министр

Таймар Петеркоп

Государственный секретарь

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!