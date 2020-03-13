Распоряжение правительства ЭР об объявлении чрезвычайного положения

Публикуем распоряжение правительства ЭР за номером 76 от 12 марта 2020 года об объявлении чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики.
Объявление чрезвычайного положении на административной территории Эстонской Республики
На основании пункта 8 статьи 87 Конституции Эстонской Республики и статьи 13, части 1 статьи 19, части 1 статьи 21 и статьи 23 Закона о чрезвычайных ситуациях:
1. Правительство Республики:
1) объявляет чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19, вызывающего коронавирус, выявлением распространения вируса внутри Эстонии и высокой вероятностью его дальнейшего распространения, а также исходящим их этого риском массового заражения и необходимостью применить организацию управления, установленную в разделе 2 главы 4 Закона о чрезвычайных ситуациях и дать возможность в случае необходимости применить меры, установленные в этой же главе. Разрешить вызванную распространением вируса чрезвычайную ситуацию невозможно без внедрения структуры управления, установленной в Законе о чрезвычайных ситуациях;
2) определяет зоной действия чрезвычайного положения административную территорию ЭР;
3) главой чрезвычайного положения назначает премьер-министра.
2. Чрезвычайное положение действует до 1 мая 2020 года, если Правительство Республики не изменит это решение.
3. Владельцам средств массовой информации и телекоммуникационным предпринимателям следует опубликовать данное распоряжение незамедлительно, в неизменном виде и бесплатно.
Юри Ратас
премьер-министр
Таймар Петеркоп
Государственный секретарь
4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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