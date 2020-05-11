Расположенная под открытым небом территория Ботанического сада вновь открыта для посетителей

”В Ботаническом саду хватит радости открытия многообразия царства растений как взрослым, так и детям, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Знакомиться с удивительными растениями можно поначалу на открытых территориях, а попасть в теплицы и другие внутренние помещения можно будет со следующей недели. Но отмечу, что даже на такой интересной и обширной территории под открытым небом для безопасности посещения необходимо соблюдать правило 2+2 и заботиться о чистоте рук”.

Таллиннский ботанический сад открыт для посетителей каждый день. Кассы работают с 9 до 19 часов, на территории под открытым небом можно находиться еще час после закрытия касс. Внутренние экспозиции откроются для посетителей с 18 мая.

Подробную информацию о режиме чрезвычайной ситуации в Таллинне и программе смягчения обусловленных эпидемией COVID-19 ограничений можно найти здесь.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!