01.12.2019, 14:04

Расходы Эстонии на НАТО увеличатся на 200 000 евро

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NATO helikopter
NATO helikopterFoto: Margus Pahv

В результате реформы общего бюджета НАТО, в ходе которой будет уменьшен вклад США и увеличен вклад других союзников, Эстония будет платить на 200 000 евро больше, чем сейчас, сообщает ERR.

Если ранее расходы Эстонии составляли 0,116% от бюджета НАТО, то в скором времени вырастут до 0,125%.

В 2019 году платеж Эстонии составляет 2,5 млн евро. Далее эта сумма увеличится на примерно 200 000 евро.

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