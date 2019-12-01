Расходы Эстонии на НАТО увеличатся на 200 000 евро

В результате реформы общего бюджета НАТО, в ходе которой будет уменьшен вклад США и увеличен вклад других союзников, Эстония будет платить на 200 000 евро больше, чем сейчас, сообщает ERR.
Если ранее расходы Эстонии составляли 0,116% от бюджета НАТО, то в скором времени вырастут до 0,125%.
В 2019 году платеж Эстонии составляет 2,5 млн евро. Далее эта сумма увеличится на примерно 200 000 евро.
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