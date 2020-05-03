03.05.2020, 21:40

"Раньше пони бегали по кругу, теперь самолеты". Как тренировочные полеты взбудоражили горожан

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EST 28
Smartlynx Estonia lennuk
Smartlynx Estonia lennukFoto: Andres Putting

Все выходные над Таллинном кружил белый пассажирский самолет. И хотя заранее было объявлено, что город ждут тренировочные полеты, на безрыбье нашей карантинной жизни, обсуждение полетов стало темой номер 1 в социальных сетях.

Редакторы RusDelfi выбрали наиболее популярные (и наиболее цензурные) комментарии в фэйсбуке. Орфография и пунктуация пользователей сохранена.

Jelena Tartonskih

Каждые 10 минут,очень низко летает.Очень неприятно...

Леся Парфёнова
 ну летают и летают. В сезон в разы больше. Мы вот поехали посмотрели эти полеты😁

German Golub
А ко мне нло ночью прилетали, мне кажется это вообще незаконно. Куда жаловаться?

Светлана Нестерова
 🤦‍♀️ докарантились 😱людей самолёт ✈️ пугает...🙈🙉

Валерия Лунёва
Раньше сколько самолётов летало над мустамяэ и тонди , а сейчас прям не сидится людям ....

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Алла Конотоп
Я наоборот уже соскучилась за полетами над головой....обычно самолёты весь день над домом пролетали ....а сейчас тишина гробовая....ни самолётов,ни людей,,,в центре малолюдно....люди,вы где?

Надежда Кабрда
 В группу "Книга жалоб" написать еще надо. А то ишь, разлетались тут :D

Viktorija Ka
 😆для особо умных то что самолёт летает по кругу это нормально.

Natalja Kondraseva
 да, сейчас тренажёры закрыты. А для коммерческих контор есть правила, каждые 6 месяцев - подтверждение типа. Или тренижер, или, если позволяет летный департамент страны, вот такое. С инструктором садишься, и вперёд.

Андрей Харланов
Раньше пони бегали по кругу, теперь самолёты😄

Екатерина Фёдорова
Главное ,чтоб не распыляли ничего . А то уже судя по тому ,что пишут в новостях ,чего только не бывает

Сергеи Старусев
За вами следят, дома вы или нет! Это только 1 мая, а что будет на 9 мая вообще страшно представить😉

Andrei Feldman
 Разучились сажать. Столько времени без практики.
А город подумал- ученья идут!

Елена Мартсеп
 Я живу там,где постоянно летали самолёты. вдруг тихо, даже было не по себе. А сегодня увидела, прям улыбка на душе, жизнь возвращается 😁

Елена Мартсеп
 Вот когда военные, тогда стрёмно

Dmitri Borodajev
 В Америке жилые районы около аэропорта - самые дешёвые. У нас же всё точно наоборот.

Любовь Гриффитс
 Пусть учатся, чтобы мы могли потом летать отдыхать ✈️

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