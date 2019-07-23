"Раньше медведи в Эстонии не были такими смелыми". Чиновники и охотники спорят о том, сколько особей отстрелить в этом году

По словам заместителя исполнительного директора Общества охотников Андрес Лиллемяэ, отстрелить надо 126 особей, тогда можно обеспечить безопасность людей: "Чем больше медведей, тем выше вероятность того, что они встретятся с людьми. Охота на медведей ставит целью не только предотвращение таких встреч, но и сохранение у животных страха перед людьми. Раньше медведи в Эстонии не были такими смелыми".

Назвать точное число проживающих в лесах Эстонии медведей сейчас невозможно, сказал ERR ведущий специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Рауно Веэроя. По его словам, в прошлом году в эстонских лесах зимовали приблизительно 750 медведей, поэтому отстрелить можно было бы 70 медведей.

Об окончательном числе договорятся в начале следующей недели.