23.07.2019, 15:10

"Раньше медведи в Эстонии не были такими смелыми". Чиновники и охотники спорят о том, сколько особей отстрелить в этом году

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rus.delfi.ee
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See karu ründas hetk hiljem loodusfotograaf Peeter Karaskit
See karu ründas hetk hiljem loodusfotograaf Peeter KaraskitFoto: Peeter Karask

У сотрудников Агентства окружающей среды и охотников разные мнения о том, сколько можно отстрелить медведей в этом сезоне: чиновники называют число 70, охотники предлагают 126, пишет rus.err.ee.

По словам заместителя исполнительного директора Общества охотников Андрес Лиллемяэ, отстрелить надо 126 особей, тогда можно обеспечить безопасность людей: "Чем больше медведей, тем выше вероятность того, что они встретятся с людьми. Охота на медведей ставит целью не только предотвращение таких встреч, но и сохранение у животных страха перед людьми. Раньше медведи в Эстонии не были такими смелыми".

Назвать точное число проживающих в лесах Эстонии медведей сейчас невозможно, сказал ERR ведущий специалист отдела живой природы Агентства окружающей среды Рауно Веэроя. По его словам, в прошлом году в эстонских лесах зимовали приблизительно 750 медведей, поэтому отстрелить можно было бы 70 медведей.

Об окончательном числе договорятся в начале следующей недели.

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