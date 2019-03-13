Раковая опухоль, привилегированная национальность, паразитирующие тиблы, #абсурд. Политики EKRE — о местном русскоязычном населении и русском языке

Согласно статистике, местные русские чаще всего на выборах поддерживают Центристскую партию, которая теперь решила инициировать коалиционные переговоры с EKRE. Данное решение открыто осудили и многие русскоязычные центристы. Консерваторы не раз плохо отзывались о центристах, но что же члены EKRE говорили о живущих в Эстонии русскоязычных людях?
Как передавала "Актуальная камера" в апреле прошлого года, основной электорат консерваторов — эстонцы, однако, согласно последним опросам общественного мнения, их готовы поддержать и 3 процента русскоязычных.
Сам председатель EKRE Март Хельме в интервью Eesti Päevaleht заявил, что в нем течет и русская кровь, чего он совершенно не стыдится.
"Я не стыжусь того, что со стороны матери у меня родственники по одной линии — русские. У меня этого меньше, а у мамы и брата этого широкого русского размаха было предостаточно. Если праздник — то шикарный. Если что-то делать, то как следует!" — сказал он.
Однако одно из самых скандальных высказываний консерваторов в отношении русских как раз и принадлежит Марту Хельме, когда он назвал живущих в Эстонии русских "раковой опухолью".
”Вместо того, чтобы бороться с раковой опухолью Кремля, наши сотрудники безопасности охотятся на столетних ветеранов Синимяэ и несуществующих нацистов”, — заявил Хельме на фоне задержания за госизмену майора Сил обороны Дениса Метсавеса.
В связи с этим случаем EKRE ратовала также за введение дополнительного контроля в силовых органах. ”Вы признаете тот факт, что принадлежность к русской национальности является дополнительным фактором риска и не имеет никакого отношения ни к правам человека, ни к Конституции? Если их будут проверять тщательнее, то это не будет дискриминацией”, — сказал тогда Хельме.
"Единственным логичным объяснением его поступкам может являться зов крови, — высказался председатель молодежного крыла EKRE Руубен Каалеп, теперь попавший в Рийгикогу, — При выдаче доступа к государственным тайнам не-эстонскость следует рассматривать, как затрудняющее обстоятельство, требующее дополнительной проверки на лояльность".
Однако вернемся к Хельме старшему. В интервью Delfi Март Хельме сказал следующее: "Не существует русскоязычных эстонцев. Русские — это русские, эстонцы — это эстонцы". По его словам, в Эстонии две привилегированные национальности — евреи и русские.
Когда Хельме избирался в президенты, одной из угроз для Эстонии он назвал так называемую пятую колонну, состоящую из более 5000 молодых русских парней, которые готовы в любой подходящий момент восстать против Эстонии.
Его сын и председатель фракции EKRE в Рийгикогу Мартин Хельме во время президентских выборов 2016 года заявил, что одной из главных проблем Марины Кальюранд, как потенциального кандидата в президенты Эстонии, является ее русская национальность.
В 2010 году Хельме младший опубликовал в Facebook фото и свои воспоминания о беспорядках "Бронзовой ночи". Мартин Хельме написал, что тогда его поставили охранять Кадриоргский дворец, но было очень скучно.
"Смог стукнуть дубинкой лишь разок одного тиблу", — сожалеет Хельме.
Недавно Мартин Хельме сразу же обвинил русскоязычных солдат в Вируском пехотном батальоне в неповиновении и "терроре на национальной почве в отношении эстонских срочников", когда среди солдат разных национальностей произошла потасовка.
Депутат Рийгикогу от EKRE Урмас Рейтельманн несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в социальной сети Facebook в адрес беженцев и русскоязычных жителей странных он назвал "паразитирующими тиблами".
"В Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл, которые не адаптировались здесь, и как, по-твоему, можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?” — написал Рейтельманн в Facebook.
Кроме того, консерваторы активно подчеркивают опасность русского языка для Эстонии. "Под руководством Центристской партии, одобрении социал-демократов и поддержке Isamaa в Эстонии проходит новая волна русификации", — заявил Март Хельме.
Когда в Рийгикгу речь зашла о возможности включить песни на русском языке в программу Певческого праздника, Мартин Хельме заявил, что русскому языку на Певческом празднике нет места, так как это стало бы "сознательным и систематическим уничтожением эстонского идентитета".
Отличился и "вундеркинд" консерваторов Яак Мадисон. В 2015 году он в протест покинул один из матчей чемпионата Эстонии по баскетболу. Как он объяснил в Twitter, причиной его резкого ухода стала песня на русском языке, которую использовала танцевальная группа поддержки таллинского клуба "Калев/Крамо". Мадисон снабдил свой пост хештегом #абсурд, что вызвало в эстоноязычном сегменте Twitter целую волну пародий.
Консерватор Хенн Пыллуаас назвал 7 января, православное Рождество, русским праздником. Когда центристы предложили продлить рождественские школьные каникулы до 7 января, он сравнил это с попыткой навязать Эстонии русские праздники.