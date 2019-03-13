Раковая опухоль, привилегированная национальность, паразитирующие тиблы, #абсурд. Политики EKRE — о местном русскоязычном населении и русском языке

В связи с этим случаем EKRE ратовала также за введение дополнительного контроля в силовых органах. ”Вы признаете тот факт, что принадлежность к русской национальности является дополнительным фактором риска и не имеет никакого отношения ни к правам человека, ни к Конституции? Если их будут проверять тщательнее, то это не будет дискриминацией”, — сказал тогда Хельме.

EKRE Tõrvikurongkäik 24.02.2019 Foto: Hendrik Osula

"Единственным логичным объяснением его поступкам может являться зов крови, — высказался председатель молодежного крыла EKRE Руубен Каалеп, теперь попавший в Рийгикогу, — При выдаче доступа к государственным тайнам не-эстонскость следует рассматривать, как затрудняющее обстоятельство, требующее дополнительной проверки на лояльность".

Mart Helme Foto: Priit Simson

Однако вернемся к Хельме старшему. В интервью Delfi Март Хельме сказал следующее: "Не существует русскоязычных эстонцев. Русские — это русские, эстонцы — это эстонцы". По его словам, в Эстонии две привилегированные национальности — евреи и русские.

Когда Хельме избирался в президенты, одной из угроз для Эстонии он назвал так называемую пятую колонну, состоящую из более 5000 молодых русских парней, которые готовы в любой подходящий момент восстать против Эстонии.

Mart ja Martin Helme - märts 2016 Foto: Sven Arbet

Его сын и председатель фракции EKRE в Рийгикогу Мартин Хельме во время президентских выборов 2016 года заявил, что одной из главных проблем Марины Кальюранд, как потенциального кандидата в президенты Эстонии, является ее русская национальность.

В 2010 году Хельме младший опубликовал в Facebook фото и свои воспоминания о беспорядках "Бронзовой ночи". Мартин Хельме написал, что тогда его поставили охранять Кадриоргский дворец, но было очень скучно.

"Смог стукнуть дубинкой лишь разок одного тиблу", — сожалеет Хельме.

Недавно Мартин Хельме сразу же обвинил русскоязычных солдат в Вируском пехотном батальоне в неповиновении и "терроре на национальной почве в отношении эстонских срочников", когда среди солдат разных национальностей произошла потасовка.

EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamine Foto: Hendrik Osula

Депутат Рийгикогу от EKRE Урмас Рейтельманн несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в социальной сети Facebook в адрес беженцев и русскоязычных жителей странных он назвал "паразитирующими тиблами".

"В Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл, которые не адаптировались здесь, и как, по-твоему, можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?” — написал Рейтельманн в Facebook.

Кроме того, консерваторы активно подчеркивают опасность русского языка для Эстонии. "Под руководством Центристской партии, одобрении социал-демократов и поддержке Isamaa в Эстонии проходит новая волна русификации", — заявил Март Хельме.

Когда в Рийгикгу речь зашла о возможности включить песни на русском языке в программу Певческого праздника, Мартин Хельме заявил, что русскому языку на Певческом празднике нет места, так как это стало бы "сознательным и систематическим уничтожением эстонского идентитета".

Jaak Madison Foto: Tiit Blaat

Отличился и "вундеркинд" консерваторов Яак Мадисон. В 2015 году он в протест покинул один из матчей чемпионата Эстонии по баскетболу. Как он объяснил в Twitter, причиной его резкого ухода стала песня на русском языке, которую использовала танцевальная группа поддержки таллинского клуба "Калев/Крамо". Мадисон снабдил свой пост хештегом #абсурд, что вызвало в эстоноязычном сегменте Twitter целую волну пародий.