Райво Аэг заболел коронавирусом. Как это повлияет на правительство?

Тавви Аас в четверг сидел рядом с Аэгом, поэтому сегодня на церемонию вступления нового правительства в должность не пришел. Аэг предполагает, что заразился от членов фракции Isamaa. Он говорит, что симптомов у него не было. Анализ он сдал в пятницу и в субботу получил положительный результат.

Также сегодня на принесении присяги в Рийгикогу был Тынис Лукас, который также участвовал в четверг в заседании правительства. Лукас сказал, что, по оценке врачей, он не является близким контактом, поэтому уходить на удаленку не обязан.

В парламентской фракции Isamaa заболела половина депутатов, то есть шесть человек. Одним из тех, кто не заболел, оказался Свен Сестер, который уже вчера принял участие в заседании Рийгикогу. Он пояснил, что первый анализ сдал неделю или полторы назад и он оказался отрицательным. Будучи близкоконтакнтым, он оставался дома, а несколько дней назад сдал второй анализ. ”С счастью, и второй тест оказался отрицательным”, — сказал Сестер. После этого он уже не считался близким контактом и смог вернуться к работе.

В Департаменте здоровья подтвердили Delfi, что все министры, посетившие сегодня церемонию вступления в должность, могли это сделать и близких контактов среди них нет.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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