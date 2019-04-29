29.04.2019, 21:31

Райво Аэг: в связи с предполагаемым насилием министра Куузика начато уголовное производство

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rus.delfi.ee
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Raivo Aeg
Raivo AegFoto: Priit Simson

Новый министр юстиции Райво Аэг подтвердил в эфире "Актуальной камеры", что по факту предполагаемого насилия Марти Куузика начато уголовное производство.

"По моим сведениям, к настоящему моменту также начато уголовное производство, чтобы проверить эти факты, — заявил он. — Соответствуют ли они действительности".

По его словам, производством руководит Вируская окружная прокуратура, его ведет Идаская префектура.

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