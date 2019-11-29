Райво Аэг представил на должность генерального прокурора кандидатуру Андреса Пармаса

Большой срок ожидания закончился, и министр юстиции Райво Аэг (Isamaa) представил на должность генерального прокурора кандидатуру Андреса Пармаса.
Пармас с 2014 года работал судьей криминальной коллегии Таллиннского окружного суда, а с 2017 года еще и судьей особых коллегий суда Косово.
Должность генпрокурора ранее занимала Лайвли Перлинг, чей должностной срок закончился в конце октября. В основном из-за противостояния EKRE она не пошла на новый срок, продолжив на должности временно исполняющего обязанности.
Рассказал правду: доцент признался, почему убил любимую Настю
17 тыс обманутых дольщиков получили ключи в МО за 11 месяцев
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Дизайн кухни в частном доме: фото, планировки и идеи оформления