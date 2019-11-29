29.11.2019, 17:42

Райво Аэг представил на должность генерального прокурора кандидатуру Андреса Пармаса

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Райво Аэг представил на должность генерального прокурора кандидатуру Андреса Пармаса
Justiitsministeerium

Большой срок ожидания закончился, и министр юстиции Райво Аэг (Isamaa) представил на должность генерального прокурора кандидатуру Андреса Пармаса.

Пармас с 2014 года работал судьей криминальной коллегии Таллиннского окружного суда, а с 2017 года еще и судьей особых коллегий суда Косово.

Должность генпрокурора ранее занимала Лайвли Перлинг, чей должностной срок закончился в конце октября. В основном из-за противостояния EKRE она не пошла на новый срок, продолжив на должности временно исполняющего обязанности.

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