Райво Аэг: любой человек в здравом уме понимает, что тотального контроля со стороны спецслужб быть не может

По его словам, утверждения Хельме о том, что КаПо имеет агентурную сеть в разных партиях, СМИ, публичном секторе, неправда, и если кто-то и общается между собой, то это просто общение и консультирование.

Аэг полагает, что Хельме и сам не очень верит в свои разговоры о глубинном государстве: ”Это означало бы, что в государстве спецслужбы полностью контролировали бы как партийную и политическую деятельность, так и процессы принятия решения. Но этого нет. Любой человек в здравом уме понимает это. Этого не может быть хотя бы с точки зрения ресурсов”.

”Полиция и КаПо не могут исполнять незаконные распоряжения. Все распоряжения, в том числе исходящие от министра и правительства, должны соответствовать закону и конституции. Когда Март Хельме приступит к работе министром внутренних дел, то сможет сам убедиться в том, что в Эстонии силовые структуры действуют по закону”.

Комментируя недавнее назначение Михаила Кылварта на должность мэра Таллинна, Аэг сказал, что ”в виду полученного опыта в должностях вице-мэра и председателя горсобрания он способен руководить городом”. ”Надеюсь, что он обратит внимание и на проблемы с коррупцией и упорядочит внутренний контроль”, — добавил Аэг.

В вашу бытность гендиректором КаПо, Кылварт попал в еженедельник КаПо. Вы об этом сожалеете?

Нет. В ежегодник человек или факт попадает не просто так. Имеется очень четкая база из анализов, фактов и обстоятельств. Тогда эти факты и обстоятельства имели место, поэтому это нашло отражение в ежегоднике.

И Кылварт, и еще один ”герой” вашего ежегодника евродепутат и центрист Яна Тоом говорили, что именно КаПо сделала из них суперзвезд русской политики. Это была отдача ежегодника?

Ежегодник предназначен прежде всего для того, чтобы дать жителям Эстонии и организациям обзор о проблемах, представляющих собой угрозу безопасности. Насколько это возможно, поскольку большая часть информации защищена государственной тайной. Оттуда берутся выжимки, которые можно обнародовать. Задачей не является предоставление кому-либо политической платформы.

Можно ли сейчас доверять Кылварту?

Я могу доверять ему в том смысле, что он получил мандат от народа на выполнение своей работы. Все остальное, что касается его прошлой деятельности, должны оценивать правоохранительные органы или органы обеспечения безопасности на основании имеющейся на настоящий момент информации. Поскольку дополнительной информации не поступало, то я могу опираться на то, что его деятельность заслуживает доверия и соответствует законам ЭР.

Создается впечатление, что именно вы в свое время помогли запустить процесс, который теперь сделал из Кылварта мэра города. Какие чувства это у вас взывает?

Мне бы не хотелось говорить, что это благодаря мне. Да я и не могу так говорить — гендиректор не является составителем ежегодника.