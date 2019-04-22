22.04.2019, 19:49

Райво Аэг: любой человек в здравом уме понимает, что тотального контроля со стороны спецслужб быть не может


Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
EST
Райво Аэг: любой человек в здравом уме понимает, что тотального контроля со стороны спецслужб быть не может
Tulevane justiitsminister Raivo AegFoto: Priit Simson

Вступающий в скором времени в должность министра юстиции Райво Аэг сказал в интервью Eesti Päevaleht, что тотального контроля со стороны спецслужб в государстве нет и что КаПо в политику не вмешивается.

По словам Аэга, самыми важными темами для министерства юстиции исходя из коалиционного договора является государственная реформа, увеличение вовлеченности народа, темы народного голосования и гражданских инициатив. Кроме того, планируется увеличить скорость рассмотрения как уголовных, так и гражданских дел. ”Готового рецепта нет ни у кого, нужно все обсудить. В коалиционном договоре отмечена политическая воля и министерству вместе с ведомствами нужно найти решения”, сказал он.

Отвечая на вопрос об его отношении к тому, что Эдгару Сависаару удалось избежать суда, Аэг сказал, что мы должны акцептировать решения суда. ”Но мне непонятно, почему была принята во внимание точка зрения лишь одного эксперта, а другие мнения, согласно которым суд возможен, остались в стороне. Это вызывает двоякое чувство. Сейчас мы видим, что Эдгар Сависаар в какой-то степени участвует даже в политической жизни, не говоря уже об обычной”, — отметил Аэг.

Комментируя высказывания будущего министра внутренних дел Марта Хельме о том, что КаПо вмешивается в политику, Аэг сказал, что это не так. ”Полиция безопасности не вмешивается в политику. Также ни полиция, ни внешняя разведка не вмешиваются в политику. Спецсслужбы, действительно, получают политические приоритеты, которыми они должны заниматься, какой информации ждет руководство стран, но это единственная связь с политикой”, — заявил он.

По его словам, утверждения Хельме о том, что КаПо имеет агентурную сеть в разных партиях, СМИ, публичном секторе, неправда, и если кто-то и общается между собой, то это просто общение и консультирование.

Аэг полагает, что Хельме и сам не очень верит в свои разговоры о глубинном государстве: ”Это означало бы, что в государстве спецслужбы полностью контролировали бы как партийную и политическую деятельность, так и процессы принятия решения. Но этого нет. Любой человек в здравом уме понимает это. Этого не может быть хотя бы с точки зрения ресурсов”.

”Полиция и КаПо не могут исполнять незаконные распоряжения. Все распоряжения, в том числе исходящие от министра и правительства, должны соответствовать закону и конституции. Когда Март Хельме приступит к работе министром внутренних дел, то сможет сам убедиться в том, что в Эстонии силовые структуры действуют по закону”.

Комментируя недавнее назначение Михаила Кылварта на должность мэра Таллинна, Аэг сказал, что ”в виду полученного опыта в должностях вице-мэра и председателя горсобрания он способен руководить городом”. ”Надеюсь, что он обратит внимание и на проблемы с коррупцией и упорядочит внутренний контроль”, — добавил Аэг.

В вашу бытность гендиректором КаПо, Кылварт попал в еженедельник КаПо. Вы об этом сожалеете?

Нет. В ежегодник человек или факт попадает не просто так. Имеется очень четкая база из анализов, фактов и обстоятельств. Тогда эти факты и обстоятельства имели место, поэтому это нашло отражение в ежегоднике.

И Кылварт, и еще один ”герой” вашего ежегодника евродепутат и центрист Яна Тоом говорили, что именно КаПо сделала из них суперзвезд русской политики. Это была отдача ежегодника?

Ежегодник предназначен прежде всего для того, чтобы дать жителям Эстонии и организациям обзор о проблемах, представляющих собой угрозу безопасности. Насколько это возможно, поскольку большая часть информации защищена государственной тайной. Оттуда берутся выжимки, которые можно обнародовать. Задачей не является предоставление кому-либо политической платформы.

Можно ли сейчас доверять Кылварту?

ТОП

Я могу доверять ему в том смысле, что он получил мандат от народа на выполнение своей работы. Все остальное, что касается его прошлой деятельности, должны оценивать правоохранительные органы или органы обеспечения безопасности на основании имеющейся на настоящий момент информации. Поскольку дополнительной информации не поступало, то я могу опираться на то, что его деятельность заслуживает доверия и соответствует законам ЭР.

Создается впечатление, что именно вы в свое время помогли запустить процесс, который теперь сделал из Кылварта мэра города. Какие чувства это у вас взывает?

Мне бы не хотелось говорить, что это благодаря мне. Да я и не могу так говорить — гендиректор не является составителем ежегодника.

Читайте также: