Районное собрание Пыхья-Таллинна одобрило проект городского бюджета 2020 года

Наибольшее внимание в городском бюджете будущего года уделяется сферам образования, ремонта дорог, общественного транспорта и социальной опеки. По сравнению с предыдущим бюджетом, больше средств планируется выделить на благоустройство, в том числе на уборку улиц в зимний период, а также на зеленые насаждения.

Что касается Пыхья-Таллинна, то одним из крупнейших проектов является строительство на месте бывшей гимназии Раннику нового здания для Коплиского дома молодежи, в котором разместится и районная управа. Общая стоимость проекта — 9 миллионов евро.

Другой важнейший объект — центр ”Сальме”. На его реконструкцию решено выделить более 4,3 миллиона евро. В центр ”Сальме” переедет на время ремонта своего театрального здания Таллиннский городской театр.

На приведение в порядок коплиского парка Касе выделено 1,3 миллиона евро. Планируется привести в порядок тропу здоровья и зону отдыха в лесопарке Мериметса — для этого в бюджете предусмотрено 150 тысяч евро. На обновление расположенных на Штромке детских площадок предполагается выделить 370 000 евро.