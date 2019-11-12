Районное собрание Пыхья-Таллинна одобрило проект городского бюджета 2020 года
Районное собрание Пыхья-таллинна рассмотрело и одобрило проект городского бюджета Таллинна на 2020 год.
Районное собрание Пыхья-таллинна рассмотрело и одобрило проект городского бюджета Таллинна на 2020 год.
Наибольшее внимание в городском бюджете будущего года уделяется сферам образования, ремонта дорог, общественного транспорта и социальной опеки. По сравнению с предыдущим бюджетом, больше средств планируется выделить на благоустройство, в том числе на уборку улиц в зимний период, а также на зеленые насаждения.
Что касается Пыхья-Таллинна, то одним из крупнейших проектов является строительство на месте бывшей гимназии Раннику нового здания для Коплиского дома молодежи, в котором разместится и районная управа. Общая стоимость проекта — 9 миллионов евро.
Другой важнейший объект — центр ”Сальме”. На его реконструкцию решено выделить более 4,3 миллиона евро. В центр ”Сальме” переедет на время ремонта своего театрального здания Таллиннский городской театр.
На приведение в порядок коплиского парка Касе выделено 1,3 миллиона евро. Планируется привести в порядок тропу здоровья и зону отдыха в лесопарке Мериметса — для этого в бюджете предусмотрено 150 тысяч евро. На обновление расположенных на Штромке детских площадок предполагается выделить 370 000 евро.
Продолжатся работы по реконструкции перекрестков и установке светофоров, а также по прокладке туннелей под железнодорожными насыпями. Продолжется и ремонт дорог, причем особое внимание будет уделено ремонту внутриквартильных дорог. Отдельно следует сказать о реконструкции улицы Вана-Каламая, в ходе которой проложат прямую дорогу от Старого города к морю и построят две новые площади — перед Балтийским вокзалом и рядом со школьным зданием на ул. Коцебу. Это обойдется в 4,3 миллиона евро.
Хорошей новостью является и то, что муниципальный дом для пожилых планируется построить именно в Пыхья-Таллинне, по адресу Малева, 18. Дом будет приспособлен для людей с недостатками опорно-двигательного аппарата. Строительство уже ведется, объект обойдется городу в 7 500 000 евро.
Увеличатся расходы Пыхья-таллиннской районной управы на озеленение и благоустройство, а также на проведение различных мероприятий.
”Мы обязательно продолжим предлагать дополнительные возможности для проведения досуга как детям, так и пожилым людям. Буквально на днях в Пыхья-Таллинне начала работу Академия для пожилых. Вскоре мы обсудим будущее Киноклуба для пожилых”, — пояснил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Один член Пыхья-Таллиннского районного собрания воздержался при голосовании, остальные поддержали проект городского бюджета на 2020 год.
”Я рад, что в нашем районном собрании проходят конструктивные обсуждения важных для района проектов, в тесном сотрудничестве представителей всех представленных партий, в том числе и оппозиционных”, — сказал Ярвелайд.
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