Районное собрание Пыхья-Таллинна одобрило кандидатуру нового старейшины

Кандидатуру Ярвелайда единогласно поддержали представители всех партий, представленных в районном собрании. Накануне голосования кандидат ответил на вопросы членов районного собрания.

”Я люблю море, культуру, творческих людей, природу и парки. Все это в изобилии представлено в Пыхья-Таллинне, так что я, можно сказать, счастливый человек — могу заниматься тем, что мне по-настоящему нравится”, — сказал Ярвелайд.

”Пыхья-Таллинн — быстро развивающийся район, где происходит много интересного, и я рад, что смогу участвовать в этих процессах”, — добавил он.

По словам кандидата на пост старейшины, у него много идей и планов на будущее, но сперва от считает необходимым выслушать местных жителей.

Пеэтер Ярвелайд — известный правовед. Он занимал пост ректора расположенной в Копли Морской академии и был исполняющим обязанности ректора Академии МВД, также он работал профессором как Тартуского, так и Таллиннского университета. Ярвелайд является кавалером Знака за заслуги перед Таллинном.

Старейшин столичных районов назначает Таллиннская мэрия по предложению мэра.