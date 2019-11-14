Районная управа Мустамяэ из-за угрозы убийства повысила меры собственной безопасности

«Помню, что с неделю назад мы были вынуждены вызвать наряд полиции, поскольку посетивший отдел соцобеспечения мужчина угрожал убить обслуживающего его чиновника», — вспоминает старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. «В свете этого инцидента районная управа внимательно пересмотрела меры безопасности в районной управе».

В здании районной управы Мустамяэ (Вильде теэ, 118) установлена современная сигнализационная и карточная система, аналогичная годами действовавшей в здании Таллиннской горуправы на площади Вабадузе. Работник на стойке приемной регистрирует прибывших клиентов и посетителей на основании удостоверяющего личность документа (ID-карты, водительского удостоверения, паспорта, пенсионного свидетельства, карты вида на жительство), и в зависимости от необходимости они получают либо карточку гостя для передвижения по зданию или регистрируются в порядке номерной системы. Не удостоверив свою личность, человек не может находиться в здании управы или зарегистрироваться на прием. Регистры посетителей записываются на сервере и сохраняются.

«Разумеется, мы не хотим обслуживать жителей района из-за толстого защитного стекла», — заверил Лаатс. — «Однако мы крайне серьезно относимся к минимизации рисков, и при необходимости найдем дополнительные способы обеспечить безопасность сотрудников».