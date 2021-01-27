27.01.2021, 16:12

Райнер Вакра станет членом правления предприятия Tallinna Soojus

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Райнер Вакра станет членом правления предприятия Tallinna Soojus
Таллиннская горуправа

Совет AS Tallinna Soojus назначил сегодня Райнера Вакра на пост члена правления предприятия. Вакра приступит к исполнению обязанностей 1 февраля.

На замещение вакантной должности члена правления был проведен публичный конкурс, в котором принял участие 81 кандидат. Отборочная комиссия пригласила на собеседование троих кандидатов, лучшим был признан Райнер Вакра.

”Совет предприятия ожидал от кандидата знаний в области модели функционирования теплового хозяйства и способность к его организации в Таллинне, — отметил член правления AS Tallinna Soojus Энн Тонка. — В ходе интервью нам стало понятно, что Райнер Вакра обладает требующимися на этом посту навыками и четким представлением о функционировании теплового хозяйства. Бросилось в глаза и ясное видение задач члена правления, организации хозяйственной деятельности и планирования инвестиций, а также его нацеленность на результат и сотрудничество”.

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”Это та сфера, которой я хочу управлять, — сказал будущий член правления AS Tallinna Soojus Райнер Вакра. — Моя цель — работать во благо того, чтобы в будущем жилая среда улучшалась. Я смогу применить опыт свой управления и знания в области окружающей среды”.

Райнер Вакра обладает большим и разносторонним опытом работы в публичном секторе, из них восемь лет — в столичной городской системе и еще восемь — в Рийгикогу. Вакра на протяжении пяти лет руководил работой парламентской комиссии по окружающей среде, где получил богатые знания о направлениях развития теплоэнергетики на государственном уровне. Опыт работы Райнера Вакра подкрепляется высшим образованием в области экологического регулирования.

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