Райнер Вакра станет членом правления предприятия Tallinna Soojus

На замещение вакантной должности члена правления был проведен публичный конкурс, в котором принял участие 81 кандидат. Отборочная комиссия пригласила на собеседование троих кандидатов, лучшим был признан Райнер Вакра.

”Совет предприятия ожидал от кандидата знаний в области модели функционирования теплового хозяйства и способность к его организации в Таллинне, — отметил член правления AS Tallinna Soojus Энн Тонка. — В ходе интервью нам стало понятно, что Райнер Вакра обладает требующимися на этом посту навыками и четким представлением о функционировании теплового хозяйства. Бросилось в глаза и ясное видение задач члена правления, организации хозяйственной деятельности и планирования инвестиций, а также его нацеленность на результат и сотрудничество”.

”Это та сфера, которой я хочу управлять, — сказал будущий член правления AS Tallinna Soojus Райнер Вакра. — Моя цель — работать во благо того, чтобы в будущем жилая среда улучшалась. Я смогу применить опыт свой управления и знания в области окружающей среды”.

Райнер Вакра обладает большим и разносторонним опытом работы в публичном секторе, из них восемь лет — в столичной городской системе и еще восемь — в Рийгикогу. Вакра на протяжении пяти лет руководил работой парламентской комиссии по окружающей среде, где получил богатые знания о направлениях развития теплоэнергетики на государственном уровне. Опыт работы Райнера Вакра подкрепляется высшим образованием в области экологического регулирования.