Раймонд Кальюлайд: заносчивый тон при общении с Китаем наносит вред внешней политике Эстонии

”Усиление влияния КНР является достаточно естественным, учитывая стремительный рост экономики Китая. Я еще не встречал в мире ни одного государства, которое хотело бы иметь меньше влияния и меньше возможностей для защиты своих интересов. Конечно же, КНР хочет увеличить свое влияние”, — отметил он.

По словам социал-демократа Кальюлайда, у Эстонии и Китая хорошие отношения, и это важно для нашей страны. ”Безусловно, все мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, и в первую очередь — в экономической сфере. Так что правительство Эстонии должно умело разъяснять и обосновывать позиции нашей страны, иначе одно недоразумение может перерасти в стойкое напряжение в наших двухсторонних отношениях”, — подчеркнул он.

”Если мы сумеем сохранить диалог и открыто объяснять наши сегодняшние и будущие решения, то это позволит обеспечить взаимное доверие даже при различных точках зрения. К этому должно быть готово и Министерство иностранных дел”, — сказал политик.

По его словам, сейчас говорится и об угрозе со стороны Китая. ”На мой взгляд, для Запада значительно большую опасность представляют популистские правительства, трансатлантический кризис и всё остальное, что ставит под удар единство Запада. Опасностью является наша слабость, а не сила других”, — считает Раймонд Кальюлайд.