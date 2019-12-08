Раймонд Кальюлайд: я предполагал, что Партия реформ утвердит кандидатом на пост мэра Таллинна Каю Каллас

Кальюлайд назвал понятным, что у Партии реформ в последние десятилетия не было особой возможности участвовать в управлении Таллинном, и поэтому реформисты не совсем в курсе реальных проблем в развитии города. Но несмотря на это таллиннский округ Партии реформ поставил перед собой цель ”показать хороший результат на выборах”, что, по мнению, Кальюлайда, очень странно.

”Неужели Партия реформ думает только о том, как получить власть? Я верю, что жители Таллинна ждут от партий, чтобы те ставили перед собой цель повышать благополучие горожан и развивать Таллинн как среду, удобную для жизни и предпринимательства!” — пишет Кальюлайд.

По его словам, на Таллинн и его окрестности приходится очень большая часть внутреннего валового продукта Эстонии.

”От того, насколько быстро развивается Таллинн, в значительной мере зависит и экономический успех Эстонии — в том числе возможности предприятий повышать людям зарплату; государства — увеличивать пенсии и предлагать более качественную медицинскую помощь; местных самоуправлений — оказывать современные и эффективные услуги”, — отметил Кальюлайд.

По его словам, вызывает сожаление, что первый номер Партии реформ в Таллинне снова собирается построить избирательную кампанию по большей части на межнациональном противостоянии.