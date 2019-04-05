Раймонд Кальюлайд вышел из Центристской партии

Кальюлайд сказал на мероприятии для прессы, что его неприятие нового союза настолько велико, что он не может более оставаться в партии.

Он отметил, что находится одновременно и в коалиции, и в оппозиции не может.

Кальюлайд сказал, что пока ни в какую другую партию вступать не намерен. Также он планирует баллотироваться в Европарламент. Юри Ратасу он сообщил о своем решении вчера вечером. К настоящему моменту Кальюлайд уже вышел из партии.

Он отметил, что хотя ему и поступали советы остаться в партии и попробовать повлиять на коалицию изнутри, ничего изменить он уже не смог бы. Политик привел в пример Трампа, про которого говорили, что когда он придет к власти, то его можно будет держать в узде, но ничего такого не произошло.

Кальюлайд был членом Центристской партии с 12 июня 2001 года.