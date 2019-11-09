Раймонд Кальюлайд: вместо создания Языкового департамента, нужно инвестировать в обучение эстонскому

"Вместо того, чтобы требовать от приезжих преподавателей изучения эстонского языка, нужно начать выделять на науку и развитие 1 процент ВВП, как и было решено перед выборами в Рийгикогу.

Вместо создания Языкового департамента, нужно инвестировать дополнительные средства в доступность и качество изучения эстонского языка — на это недавно указал и Государственный контроль.

Если будем проводить умную политику и избегать ненужного противостояния, то достигнем гораздо большего, чем с языковой политикой приказаний и запретов", — написал будущий член Социал-демократической партии Кальюлайд.