Раймонд Кальюлайд: вместо создания Языкового департамента, нужно инвестировать в обучение эстонскому

"Вместо того, чтобы требовать от приезжих преподавателей изучения эстонского языка, нужно начать выделять на науку и развитие 1 процент ВВП, как и было решено перед выборами в Рийгикогу.
Вместо создания Языкового департамента, нужно инвестировать дополнительные средства в доступность и качество изучения эстонского языка — на это недавно указал и Государственный контроль.
Если будем проводить умную политику и избегать ненужного противостояния, то достигнем гораздо большего, чем с языковой политикой приказаний и запретов", — написал будущий член Социал-демократической партии Кальюлайд.
Факты о Горбачевой, которые никогда бы не озвучили в СССР
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену