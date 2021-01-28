Раймонд Кальюлайд: власти Таллинна должны взять на себя уборку тротуаров

”Городское пространство Таллинна должно быть доступным, безопасным и удобным для всех, в том числе для людей, которым трудно передвигаться, пожилых, детей, родителей с колясками. Сегодняшняя ситуация в Таллинне далека от удовлетворительной, поскольку во многих местах тротуары или вообще не очищаются от снега и льда, или убираются недостаточно хорошо”, — отметил он.

По его словам, нынешняя система не работает, поскольку предписание Муниципальной полиции или публичный призыв старейшины части города не приводят к быстрым результатам для пешеходов. ”Мама с коляской или пожилой человек должны иметь возможность передвигаться по городу при любой погоде, а не сидеть дома взаперти. Сейчас это не так”, — сказал ранее занимавший пост старейшины Пыхья-Таллинна Кальюлайд.

”Власти Таллинна при помощи специальной техники и персонала занимаются уборкой проезжей части. Если велосипедные дорожки и тротуары будут убираться так же эффективно, то это позволит удобно и безопасно передвигаться по городу всем жителям и гостям столицы”, — подчеркнул он.