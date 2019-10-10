10.10.2019, 18:30

Раймонд Кальюлайд: удивительно, насколько твердо центристы поддержали Рейтельманна

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rus.delfi.ee
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Раймонд Кальюлайд
Раймонд КальюлайдFoto: Mark Šandali

Независимый депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд высказал свое мнение по поводу результатов сегодняшнего голосования в парламентской комиссии по иностранным делам относительно состава делегации в ПАСЕ, в результате чего спорная кандидатура Урмаса Рейтельманна получила одобрение.

Сегодня в комиссии по иностранным делам Рийгикогу прошло голосование по составу делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы. Накануне споры вызвала кандидатура Урмаса Рейтельманна, который в 2015 году позволил себе оскорбительные высказывания в адрес мигрантов и русскоязычных жителей Эстонии.

Голосами депутатов правящей коалиции (Центристская партия, "Отечество" и EKRE) кандидатура Рейтельманна была утверждена.

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"Удивительно то, настолько серьезно Центристская партия работала над тем, чтобы Рейтельманн получил поддержку комиссии", — отметил Кальюлайд, имея в виду то, что в эту комиссию накануне голосования была включена вице-председатель франции Сирет Котка-Репински.

"Кстати, Кая Каллас, председатель Партии реформ и Индрек Саар, председатель социал-демократов, — оба проголосовали против Рейтельманна", — подчеркнул депутат.

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