Раймонд Кальюлайд: Таави Аас должен уйти с поста председателя совета Ида-Таллиннской центральной больницы

Помимо Ааса в совет ITK также входят депутат Рийгикогу Тынис Мёльдер, вице-мэр Бетина Бешкина и депутат городского собрания Хелле Калда, все они центристы. В последний раз, по словам Кальюлайда, такая же ситуация была на предприятии Tallinna Linnatranspordi AS, с поста председателя совета которого Аас ушел. Но до сих пор в этот совет входят центристы Калле Кландорф, Сирет Котка, Тойво Тоотсен, Игорь Кравченко и Калев Калло.

Кальюлайд подчеркнул, что Аас должен уйти с должности председателя совета больницы, но этого недостаточно — пост руководителя совета таллиннского транспортного предприятия перешел от Ааса к Кландорфу, но качество управления от этого не повысилось.

”Приведено ли управление городским транспортом в порядок? Конечно же нет. Вместо этого в качестве руководителя наняли бывшего реформиста Дениса Бородича, который в горсобрании своим голосом поддерживает Михаила Кылварта и его мэрию. Меня удивляет, почему Юри Ратас не понимает, что легитимность возглавляемой им партии не станет высокой, пока он будет терпеть такое в своем ближайшем окружении”, — добавил лидер столичных соцдемов.

К сожалению, решения премьер-министра в связи с комитетом по назначению членов советов государственных предприятий показывают, что и на уровне правительства вертикальный политический контроль считают намного более важным, чем прозрачность, открытость и профессиональное управление, считает он.

”Цена неэффективного руководства и недостаточного надзора со стороны собственника очень высока и для государства, и для всех задействованных лиц”, — подвел итог Раймонд Кальюлайд.