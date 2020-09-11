11.09.2020, 07:50

Раймонд Кальюлайд призвал власти Таллинна отозвать распоряжение о переводе школ на частичное дистанционное обучение


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Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Madis Veltman

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил в среду, что горуправа решила ввести дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса. В результате основные школы и гимназии должны перейти на частичное дистанционное обучение. Председатель столичного округа Социал-демократической партии и депутат городского собрания Раймонд Кальюлайд не видит для таких мер никаких оснований.

”Мне как депутату горсобрания Таллинна неизвестны обстоятельства, которые указывали бы на необходимость реорганизовывать сейчас в столичных школах учебный процесс. У нас сейчас не весна, когда в обществе царила большая неопределенность и никто еще толком не знал, что из себя представляет коронавирус. В то время оперативное изменение уклада жизни было полностью оправданным. Но если тогда мэрия Таллинна тянула с принятием решений, то сейчас слишком торопится”, — отметил Кальюлайд.

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”Лично я вижу в этом чисто политтехнологический прием — привлечь к себе внимание и снова противопоставить себя государству”, — подчеркнул он.

Кальюлайд также призвал мэрию Таллинна без проволочек отозвать данное школам распоряжение о реорганизации учебного процесса. По его словам, школы должны работать в нормальном режиме до тех пор, пока не появятся действительно объективные основания для введения ограничений.

”Сейчас все уже намного умнее и больше знают, чем весной. Люди в курсе, как защитить себя и других. Родители знают, что ребенок с признаками вирусного заболевания должен обязательно остаться дома. Школы должны быть готовы к дистанционному обучению, но сейчас никто не доказал, что его введение необходимо”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.

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