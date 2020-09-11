Раймонд Кальюлайд призвал власти Таллинна отозвать распоряжение о переводе школ на частичное дистанционное обучение

”Мне как депутату горсобрания Таллинна неизвестны обстоятельства, которые указывали бы на необходимость реорганизовывать сейчас в столичных школах учебный процесс. У нас сейчас не весна, когда в обществе царила большая неопределенность и никто еще толком не знал, что из себя представляет коронавирус. В то время оперативное изменение уклада жизни было полностью оправданным. Но если тогда мэрия Таллинна тянула с принятием решений, то сейчас слишком торопится”, — отметил Кальюлайд.

”Лично я вижу в этом чисто политтехнологический прием — привлечь к себе внимание и снова противопоставить себя государству”, — подчеркнул он.

Кальюлайд также призвал мэрию Таллинна без проволочек отозвать данное школам распоряжение о реорганизации учебного процесса. По его словам, школы должны работать в нормальном режиме до тех пор, пока не появятся действительно объективные основания для введения ограничений.

”Сейчас все уже намного умнее и больше знают, чем весной. Люди в курсе, как защитить себя и других. Родители знают, что ребенок с признаками вирусного заболевания должен обязательно остаться дома. Школы должны быть готовы к дистанционному обучению, но сейчас никто не доказал, что его введение необходимо”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.