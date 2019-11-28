Раймонд Кальюлайд присоединился к фракции социал-демократов в горсобрании Таллинна(6)
Фракция Социал-демократической партии в городском собрании Таллинна на прошедшем сегодня заседании решила принять в свои ряды Раймонда Кальюлайда, который недавно вступил в партию. Вместе планируется уделять больше внимания теме общественного транспорта, повышению доступности и качества городских социальных услуг, уменьшению бюрократии в сфере городского планирования.
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