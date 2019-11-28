Раймонд Кальюлайд присоединился к фракции социал-демократов в горсобрании Таллинна

”На последних местных выборах социал-демократы получили лучший за всю историю результат и, соответственно, наибольшее количество своих представителей в горсобрании. Присоединение Раймонда Кальюлайда сделает нас еще сильнее. При этом за два года до муниципальных выборов фракция центристов потеряла абсолютное большинство, сейчас в ней лишь 39 человек. Центристы держатся у власти благодаря тайным договоренностям с Isamaa и EKRE”, — отметил член фракции социал-демократов Райнер Вакра.

Кальюлайд после встречи с фракцией подчеркнул, что разделяет взгляды социал-демократов по очень многим вопросам, касающимся развития города. Будь то дорожное или муниципальное строительство, организация общественного транспорта, образование и здравоохранение, а также социальные пособия или сфера услуг.