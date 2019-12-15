Раймонд Кальюлайд предлагает сделать купюру в 7 евро — почему?

Кальюлайд рассказал, зачем нужна купюра в 7 евро с Ратасом, Хельме и Сеэдером. По его словам, власть поиздевалась над нашими бабушками и дедушками.

"Перед выборами пообещали крупное повышение пенсий. Но в итоге госбюджет на следующий год предусматривает внеочередной рост пенсии в размере всего 7 евро! Более того — средняя пенсия теперь будет облагаться подоходным налогом! Разве это всё честно? При этом не будут увеличены и инвестиции на науку до 1 процента ВВП, как было обещано. Одним словом — наобещали бычка, а дали тычка. Эти люди только и умеют, что обещать", — пишет он.

Стоит отметить, что в целом пенсия, с учетом индексации, увеличится на 45 евро.