Раймонд Кальюлайд предлагает сделать купюру в 7 евро — почему?

Социал-демократ Раймонд Кальюлайд предлагает создать купюру в 7 евро, которой сейчас не существует. Об этом он написал в своем Facebook.
Кальюлайд рассказал, зачем нужна купюра в 7 евро с Ратасом, Хельме и Сеэдером. По его словам, власть поиздевалась над нашими бабушками и дедушками.
"Перед выборами пообещали крупное повышение пенсий. Но в итоге госбюджет на следующий год предусматривает внеочередной рост пенсии в размере всего 7 евро! Более того — средняя пенсия теперь будет облагаться подоходным налогом! Разве это всё честно? При этом не будут увеличены и инвестиции на науку до 1 процента ВВП, как было обещано. Одним словом — наобещали бычка, а дали тычка. Эти люди только и умеют, что обещать", — пишет он.
Стоит отметить, что в целом пенсия, с учетом индексации, увеличится на 45 евро.
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