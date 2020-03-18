Раймонд Кальюлайд: Победа! Таллинн до конца апреля не будет брать с родителей плату за детский сад

”Достойно похвалы и то, что у столичных школьников есть возможность при необходимости получать школьные обеды. Но, к сожалению, и здесь мэрия отреагировала с задержкой. К счастью, сегодня проблемой занялись. Правда, нужно проанализировать, является ли нынешнее решение, что семьи должны сами ездить или ходить за школьными обедами, адекватным в ситуации, когда власти страны просят людей оставаться дома. Неужели город не в состоянии организовать доставку школьных обедов на дом? Естественно, бесконтактно”, — сказал он.

По словам Кальюлайда, есть две очень важных группы жителей, которыми Таллинн не занимался в должной мере и которые не получали адекватную информацию — пожилые люди и предприниматели.

”Во-первых, пожилые, особенно живущие отдельно пожилые, которым сегодня просто необходима поддержка со стороны города, чтобы справиться с кризисом. В скорейшем порядке нужно найти решения, как помочь пожилым людям в получении продуктов питания на дом. Сейчас же очень многие пожилые вынуждены сами ходить в магазин. И здесь город должен проявить больше сообразительности и находчивости”, — считает лидер столичных соцдемов.

”Во-вторых, предприниматели. Опять-таки есть повод отдать должное Тарту, который с самого начала кризиса был на несколько шагов впереди столицы. Тарту общается с действующими в городе предпринимателями и узнает, как на тех отражается чрезвычайное положение, чтобы систематизировать полученную информацию и передать ее правительству. Таллинн, который дает больше половины ВВП Эстонии, должен эффективнее представлять столичных предпринимателей. Лично я не слышал, чтобы таллиннская мэрия сейчас вообще занималась этой проблемой”, — отметил Кальюлайд.

По его оценке, мэрия Таллинна должна начать думать на несколько шагов вперед. ”Что будет, если этот кризис продлится очень долго? Что будет, если количество заболевших в Эстонии начнет стремительно расти? Как в этом случае будут обеспечены услуги водоснабжения, вывоза мусора, общественного транспорта и т.д.? Помимо этого, Таллинн должен подумать о том, как обеспечить городским больницам средства защиты и подготовиться на тот случай, если необходимость в медицинской помощи значительно вырастет”, — подчеркнул он.

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