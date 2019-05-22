Раймонд Кальюлайд: организацию раздувания вражды следует криминализировать

”Раздувание вражды является наказуемым и сегодня, но совершенно ясно, что привлечение к ответственности по отдельности каждого интернет-тролля EKRE весьма проблематично. Гораздо разумнее заняться теми, кто систематически занимается организацией раздувания вражды, так как они гораздо опаснее для общества, чем те, чью деятельность он направляют. Я предлагаю наказывать за такую деятельность в уголовном порядке как частные лица, так и юридические”, — пояснил Кальюлайд.

По его оценке, это одна из возможностей бороться с созданной праворадикалами армией интернет-троллей, которая действует как в Эстонии, так и в других европейских странах.

”С точки зрения современного дигитализированного общества, речь идет о своего рода кибервойне, цель которой — деморализовать и запугать своих политических оппонентов (а также журналистов) с помощью лавины многочисленных комментариев резкого, а порой и нецензурного содержания. В дигитализированном обществе это можно сравнить с толпой громил у чьих-то дверей, шумящей и расточающей ругательства — примерно так, как это было на акции протеста против миграционного пакта ООН на Тоомпеа. Подобное поведение выходит за рамки свободы слова и превращается в атаку против свободного общества. И у государства должны быть возможности противостоять таким атакам”, — сказал Кальюлайд.

Если такой закон будет принят, то, по мнению Кальюлайда, следует взвесить возможность лишать государственного финансирования партии, которые будут уличены в его неоднократном нарушении.

”Нельзя считать нормальным, чтобы налогоплательщики оплачивали ругань и раздувание вражды. Пришло время решительно выступить против этого безобразия и защитить жителей Эстонии и достоинство нашего государства. Если бы предыдущий состав парламента сделал это, то сегодня мы бы не находились в ситуации, когда люди, отвественные за раздувание ненависти и вражды представляют наше государство на высоком уровне”, — заявил Кальюлайд.

При подготовке законопроекта Кальюлайд использует помощь присяжного адвоката Роберта Сарве и юридического бюро Emeraldlegal, которые располагают обширным опытом в данной сфере.