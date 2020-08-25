Раймонд Кальюлайд о заявлении по Беларуси: сегодняшнее голосование в Рийгикогу — это выбор между демократией и диктатурой

”В эстонском обществе по вопросу Беларуси есть различные мнения. И поэтому это заявление подписали не все мои коллеги. Мы слышали и аргументы, что Эстония не должна говорить о том, что итоги выборов в Беларуси сфальсифицированы и нелегитимны”, — отметил Кальюлайд.

„Некоторые депутаты поставили под сомнение, можем ли мы быть полностью уверены в том, что итоги выборов подделаны. Конечно же их подделали! Мы уверены в этом. Те, кто оправдывает диктатуру, также говорили, что народ, вышедший на улицы Беларуси, сам не знает, чего хочет, и у него нет лидеров”, — продолжил Кальюлайд.

По его словам, он убежден в том, что большинство белорусов, особенно молодое поколение, хочет жить в свободной демократической стране, где проводятся справедливые и честные выборы. ”Они хотят сами определять свое будущее, они совершенно точно хотят эффективную и свободную экономику, которая даст всем возможность для самореализации и предпринимательской деятельности. Здесь, в Эстонии, эти свободы и права обеспечены всем в полной мере. Естественно, их заслуживают и другие”, — подчеркнул Кальюлайд.

Он также сказал, что Лукашенко иногда называют сильным лидером. ”На мой взгляд, как раз наоборот. Лукашенко и ему подобные — слабые лидеры. Сильный лидер не боится честных выборов, он идет на них и побеждает”, — отметил Кальюлайд.

Заявление в поддержку гражданского общества Беларуси показало, что Рийгикогу и народ Эстонии солидарны с теми, чьи свободы хотят ограничить. ”Суть сегодняшнего заявления очень простая — демократия или диктатура?” — подвел итог Раймонд Кальюлайд.

Парламент Эстонии сегодня 92 голосами ”За” принял заявление в поддержку гражданского общества Беларуси. Проголосовавших против и воздержавшихся не было.