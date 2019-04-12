Раймонд Кальюлайд о единой правой коалиции с участием EKRE в Европарламенте: это движение — экзистенциальная опасность для Эстонии

Кроме EKRE, во фракцию войдут итальянская ”Лига Севера”, ”Истинные финны”, Датская народная партия и ”Альтернатива для Германии”.

Мадисон отметил, что Европейский союз должен представлять собой союз стран-участниц и основываться лишь на принципах экономической связности, а не на идеологии федерации, где Еврокомиссия выступает правительством для всех. ”В Европарламенте появится большая правая сила, которая существенно повлияет на будущее Европы”, — написал депутат в Facebook.



Эти планы резко раскритиковал Раймонд Кальюлайд, который сказал, что объединение правых сил означает подготовку к объединению ”в единый ударный кулак”.