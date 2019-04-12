12.04.2019, 07:25

Раймонд Кальюлайд о единой правой коалиции с участием EKRE в Европарламенте: это движение — экзистенциальная опасность для Эстонии


rus.delfi.ee
EST
Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Ilmar Saabas

Яак Мадисон сообщил, что вместе с другими представленными в Европарламенте правыми партиями было решено после выборов объединить силы и создать единую консервативную фракцию.

Кроме EKRE, во фракцию войдут итальянская ”Лига Севера”, ”Истинные финны”, Датская народная партия и ”Альтернатива для Германии”.

Мадисон отметил, что Европейский союз должен представлять собой союз стран-участниц и основываться лишь на принципах экономической связности, а не на идеологии федерации, где Еврокомиссия выступает правительством для всех. ”В Европарламенте появится большая правая сила, которая существенно повлияет на будущее Европы”, — написал депутат в Facebook.

Эти планы резко раскритиковал Раймонд Кальюлайд, который сказал, что объединение правых сил означает подготовку к объединению ”в единый ударный кулак”.

”Это движение представляет экзистенциальную опасность для Эстонского Государства, нашего экономического благополучия и безопасности. Эстония как малое государство заинтересована в сплоченной и сильной Европе и в том, чтобы быть конструктивным партнером нашим европейским союзникам”, — сказал Кальюлайд.

”Мы находимся в ситуации, когда в правительстве Эстонии от трети до двух третей членов ненавидят Европу, ненавидят европейские свободы и на общеевропейском уровне намерены содействовать тому, чтобы потопить ЕС, самый успешный проект прошлого века по обеспечению мира, в черной яме очередных конфликтов”.

Читайте также: