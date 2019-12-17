Раймонд Кальюлайд: низкая поддержка реформиста Михала связана с его желанием сотрудничать с EKRE

Кальюлайд отметил, что по-прежнему не понимает преждевременного решения Партии реформ назначить именно Михала кандидатом на пост мэра, и что было бы логичнее, если бы реформисты утвердили кандидатом на пост мэра председателя партии.

”Но вот что вызывает у меня особенное разочарование: назначенный кандидатом на пост столичного мэра Кристен Михал четко подчеркнул, что не исключает сотрудничество с EKRE. Это абсолютно гротескное заявление, особенно в свете разразившегося в последние дни кризиса в отношениях между Эстонией и Финляндией. На мой взгляд, Партия реформ могла бы вразумить Михала. Я понимаю, что Кристен Михал может с утра до вечера обмениваться со шляпами из EKRE мыслями о том, как они ненавидят местных русских, но, на мой взгляд, жизнь в Таллинне или Эстонии от этого точно не улучшится”, — сказал он.

Кальюлайд поблагодарил всех, кто поддержал его в рамках опроса Eesti Päevaleht. При этом он обратил внимание на то, что еще не решил, будет ли 6 января баллотироваться на пост председателя таллиннского округа Социал-демократической партии. Он подчеркнул, что округ еще не обсуждал и то, кто мог бы стать кандидатом на пост мэра столицы.